Jungbullen geschossen: Wisentverein verkleinert freie Herde

Bad Berleburg. Der Trägerverein des Artenschutzprojektes begründet die Abschüsse mit der Sicherstellung der genetischen Vielfalt..

Der Wisent-Verein hat die frei lebende Herde im Rothaargebirge verkleinert. Nach Angaben des Vereins wurden zwei Jungbullen - nach vorheriger Genehmigung durch Aufsichtsbehörden - geschossen. Der Wisent-Verein hatte dafür bei den Kreisen Siegen-Wittgenstein, Hochsauerland und Olpe artenschutzrechtliche Genehmigungen beantragt. Alle drei Kreise argumentierten, dass die Wisente derzeit nicht herrenlos seien. Daher sei für die „letale Entnahme“ eine artenschutzrechtliche Genehmigung nicht erforderlich. Sämtliche weiteren ordnungsrechtlichen Genehmigungen waren vorsorglich bereits eingeholt worden. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die der Verein am Montagnachmittag veröffentlichte.

Genetische Variabilität

Neben der Herdengröße sei die genetische Variabilität ein wichtiger Faktor für den Erhalt einer Population. In der Wisent-Gruppe im Rothaargebirge sei die genetische Problematik immer drängender geworden. Denn dort können sich die geschlechtsreifen männlichen Nachkommen (des inzwischen verendeten Altbullen) mit ihren Müttern, Tanten und Schwestern paaren. „Die Entnahme von Tieren aus der Gruppe war deshalb aus genetischen Gründen zur Vermeidung von Inzucht und somit zum gesunden Erhalt der Herde insgesamt notwendig“, so der Trägerverein.

Allerletztes Mittel: Abschuss

Gleichwohl sieht der Wisent-Verein das Schießen der Tiere als Ultima Ratio an. Jahrelang hatte er zuvor versucht, auf internationaler Ebene Abnehmer in anderen Freilandprojekte in Europa für die Bullen aus dem Rothaargebirge zu finden. Diese Bemühungen führten jedoch nicht zum Erfolg. Hintergrund sei, dass Bullen für andere Projekte grundsätzlich kaum interessant seien. Diese Haltung leitet sich aus der Sozialstruktur der Tiere ab. Denn in der Fortpflanzungsperiode wird ein Bulle für eine Kuhherde benötigt. Bei den Nachkommen halten sich weibliche und männliche Tiere mit jeweils einem Anteil von rund 50 Prozent allerdings die Waage.

Keine Umsiedlung ins Besuchergehege

Der Wisent-Verein habe sich auch intensiv mit einer möglichen Umsiedlung der Bullen in das 20 Hektar große Besucherareal „Wisent-Wildnis am Rothaarsteig“ befasst. Dagegen sprachen aber vielerlei Gründe. Wesentlich war, dass das Verhalten der in Freiheit geborenen Tiere im Besucherareal nicht abschätzbar gewesen wäre.

Die Reduzierung der Herde – es sind weitere Entnahmen geplant – wird von dafür rechtlich autorisierten Person vorgenommen. Es handele sich um eine von Beginn des Artenschutzprojektes an mit eingeplante Maßnahme.