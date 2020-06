Kandidaten-Kür: Grüne wollen gutes Ergebnis noch steigern

Bad Laasphe. Neben langjährigen Kommunalpolitikern erhalten auch viele Frauen und Männer, die erstmals für den Bad Laaspher Rat kandidieren, eine Chance.

Die Bad Laaspher Grünen – sie steigerten ihr Ergebnis bei der Kommunalwahl 2014 deutlich und erhielten seinerzeit erstmals drei Sitze im Rat der Stadt. Einen vierten Sitz verfehlten sie nur knapp. Mit den nun gewählten Kandidatinnen für die Kommunalwahl im Herbst erhoffen sich die Grünen, dieses Ergebnis noch deutlich zu steigern, wie es ihr Stadtverbandsvorsitzender Karl Ludwig Bade betonte.

Neben langjährigen Kommunalpolitikern erhalten auch zahlreiche Frauen und Männer, die erstmals für einen Platz im Bad Laaspher Rat kandidieren, eine Chance. Auch in fachlicher Hinsicht – etwa durch ihren Beruf oder ehrenamtliche Arbeit – könnten sich die Bewerber sehr gut in die Rats- und vor allem Ausschussarbeit einbringen.

Terlinden: In die Betriebe und Dörfer, auf den Wochenmarkt

Mit Dirk Terlinden habe man einen gemeinsamen Kandidaten von CDU, FDP und Bündnis 90/DieGrünen gewinnen können, so Bade, „der durch seine Herkunft einen sehr guten Bezug zu Bad Laasphe hat und Erfahrungen in vielen Bereichen der Verwaltung mitbringt“.

In der Versammlung erläutert Terlinden seine Motivation, sich für das Amt zu bewerben und stellt wichtige Ziele heraus. Sehr am Herzen liege ihm, wichtige Vorhaben im Dialog mit allen Beteiligten zu lösen. Ohne Kommunikation gehe das nicht. Dazu strebe er an, in die Dörfer und auf den Wochenmarkt zu gehen oder Betriebe zu besuchen. Auch die Ortsvorsteher wolle er bei wichtigen Themen besser einbinden. Im anschließenden Wahlgang wird Dirk Terlinden einstimmig gewählt.

Reserveliste: Anne Bade aus Feudingen auf Platz 1

Und hier die Reserveliste mit den gewählten Kandidaten im Überblick – dahinter die Wahlbezirke im Bad Laaspher Stadtgebiet, in denen die 16 Bewerber kandidieren:

Platz 1: Anne Bade (Feudingen) – 013 Feudingen 2

Platz 2: Günther Hachenberg (Bad Laasphe) – 004 Laasphe 3

Platz 3: Viola Schneider (Bad Laasphe) – 008 Laasphe 7 / Kunst / Herbertshausen / Laaspherhütte

Platz 4: Peter Honig (Bad Laasphe) – 006 Laasphe 5

Platz 5: Carina Jung (Bad Laasphe) – 007 Laasphe 6

Platz 6: Hartwig Hahlweg (Feudingen) – 015 Rüppershausen / Steinbach / Amtshausen / Oberndorf

Platz 7: Monika Benfer (Bad Laasphe) – 003 Laasphe 2

Platz 8: Elisabeth Kuhli (Feudingerhütte) – 012 Feudingen 1 / Saßmannshausen / Bermershausen / Holzhausen

Platz 9: Johannes Drechsler (Feudingen) – 016 Rückershausen / Weide / Volkholz / Großenbach

Platz 10: Christiane Meyer-Spillmann – 001 Laasphe 1 / Puderbach

Platz 11: Hans Jürgen Zampich (Hesselbach) – 010 Banfe 2 / Hesselbach

Platz 12: Elisabeth Mellmann (Banfe) – 009 Banfe 1

Platz 13: Margit Haars (Hesselbach) – 011 Fischelbach / Bernshausen

Platz 14: Mona Hachenberg (Bad Laasphe) – 002 Niederlaasphe

Platz 15: Bettina Warnecke (Bad Laasphe) – 005 Laasphe 4

Platz 16: Karl Ludwig Bade (Feudingen) – 014 Feudingen 3