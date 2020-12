Kurz notiert: Der Wittgensteiner Terminkalender

An dieser Stelle veröffentlichen wir Einladungen und Mitteilungen von Wittgensteiner Vereinen, Organisationen oder Veranstaltern.

Bad Berleburg

Raumland: Auch zu Beginn des neuen Jahres feiert die Ev. Gemeinschaft Raumland am Sonntag, 3. Januar 2021, ab 18 Uhr einen Gottesdienst. Unter dem Motto „Neues Jahr – alte Sorgen?“ wird Jan-Marten Dickel zu einigen Versen aus dem zweiten Brief von Paulus an die Kolosser predigen.

Der Gottesdienst wird wieder per Live-Stream unter www.gemeinschaft-raumland.de übertragen. Die Gemeinschaft lädt herzlich ein.