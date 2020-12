Kurz notiert: Der Wittgensteiner Terminkalender

An dieser Stelle veröffentlichen wir Einladungen und Mitteilungen von Wittgensteiner Vereinen, Organisationen oder Veranstaltern.

Wittgenstein In der Rubrik "Kurz notiert" veröffentlichen wir aktuelle Termine. Die Gottesdienste der Ev. Gemeinschaft Banfetal finden online statt.

Bad Laasphe

Banfetal: Seit Heiligabend finden, bis auf weiteres, die Gottesdienste der Evang. Gemeinschaft Banfetal nur noch Online statt. Die beiden nächsten Gottesdienste finden am 3. Januar 21 um 10 Uhr mit Ulrich Bombosch und am 10. Januar 21 ebenfalls um 10.00 Uhr mit Dietmar Müller statt. Die Gemeinschaft lädt zur Teilnahme herzlich ein und bitte die Zugangsdaten zu diesen beiden Veranstaltungen unter Tel. 02752-7792 zu erfragen oder per E-Mail unter klaus-wagner-bb@web.de anzufordern.

