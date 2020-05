Laasphe: Radfahrer bei Kollision mit Gespann schwer verletzt

Ein 57-jähriger Radfahrer ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Bad Laasphe schwer verletzt worden. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Siegener Klinik geflogen werden.

Für den 57-jährigen auf dem Rad endet die Unglücksfahrt unter einem geparkten Wagen. Foto: Matthias Böhl

Der Mann war gegen 8.30 Uhr mit dem Fahrrad vom Ditzroder Weg in Richtung Gennernbach unterwegs, als ihm auf dem Gefällestück ein Auto mit Pferdeanhänger entgegen kam. Dessen 26-jährige Fahrerin wollte nach rechts in die „Untere Bienhecke“ abbiegen. Wie genau es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam, ist derzeit noch immer Stand der polizeilichen Ermittlungen. Es ist bisher nicht genau klar, wer von beiden zu weit in den Bereich der Gegenfahrbahn geraten ist. Außerdem ist noch offen, mit welcher Geschwindigkeit der Radfahrer unterwegs war.

Rettungshubschrauber bringt Verunglückten in Siegener Klinik

Fest steht, dass der Radfahrer mit dem rechten Außenspiegel des Gespanns kollidierte und dann die Kontrolle über sein Zweirad verlor. Der Spiegel am Auto wurde durch den Aufprall abgerissen, der Radfahrer stürzte und schlug unter einem am Fahrbahnrand geparkten Wagen ein. Dabei verletzte der Mann sich schwer. Einen Fahrrad-Helm trug er nicht.

Vor Ort wurde der 57-jährige vom DRK-Rettungsdienst sowie dem Bad Laaspher Notarzt versorgt und anschließend mit dem ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph 25“ in eine Siegener Klinik geflogen. Streifenwagen-Besatzungen aus Bad Berleburg und Bad Laasphe nahmen die Unfallaufnahme vor. Der Ditzroder Weg blieb rund eine Stunde lang voll gesperrt, die Fahrerin des Autos blieb unverletzt.