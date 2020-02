Laaspher Lachsbachschule durch turbulente Zeiten manövriert

Nach fast genau elf Jahren als Leiter der Lachsbachschule geht Frank Schmidt in den Ruhestand. Die Förderschule hat er durch unruhige Zeiten manövriert – 2013 kämpfte die Schule ums Überleben, die Inklusion veränderte zudem das Leben an der Lachsbachschule. Doch heute ist der Standort der Förderschule in Bad Laasphe dank des Einsatzes der Lehrer, Eltern und Schüler sowie aufgrund des Förderschulverbunds gesichert.

Sie waren elf Jahre lang Schulleiter der Lachsbachschule. Was hat Sie 2009 hierher verschlagen?

Frank Schmidt Ich war vorher in Hessen im Lahn-Dill-Kreis als Lehrer im Gemeinsamen Lernen unterwegs, war dort an mehreren Grundschulen tätig. Nach Bad Laasphe bin ich durch einen Zufall gekommen. Christa Thomä-Hinn, die Grundschulleiterin in Banfe, und ich sind zusammen konfirmiert worden und haben uns immer wieder mal getroffen. Sie wusste, dass ich Förderlehrer bin. Damals, als die Stelle besetzt werden musste, saß sie im Schulausschuss. Mit der Rückendeckung des Ausschusses hatte sie mich gefragt, ob ich Interesse hätte, die Schulleitung an einer Förderschule zu übernehmen. Das hatte ich, also habe ich mich beworben und konnte die Stelle am 2. Februar 2009 antreten.

Wie waren Ihre letzten Tage als Leiter des Kindelsberg-Lachsbach-Förderschulverbunds?

Sehr arbeitsreich (lacht). Es ist aber auch nicht so, dass mal Tage dabei sind, die ganz ruhig und entspannt

sind. Das hängt mit dem Förderschwerpunkt „emotional-soziale Entwicklung“ zusammen. Wir haben relativ viele Schüler mit diesem Förderschwerpunkt hier, da ist also jeden Tag irgendetwas. Es ist ein sehr breites Aufgabenspektrum.

Was gehört zu diesem Aufgabenspektrum?

Zusätzlich zum Unterricht, den ich auch noch gebe, gibt es bei uns ein sogenanntes Krisen-System. Das heißt, wir haben Walkie-Talkies. In jeder Unterrichtsstunde ist eine Person mit diesem System beauftragt und kann angefunkt werden, wenn etwas passiert – in der Regel, wenn ein Schüler den Unterricht verlässt oder massive Beleidigungen kommen. Ziel der Maßnahme ist es, die Kinder wieder zu beruhigen, so dass sie wieder am

Unterricht teilnehmen können. Zur Zeit sind drei Personen damit beauftragt und es scheint jetzt auch sehr gut zu funktionieren. Derzeit passiert es selten, etwa drei bis vier mal in der Woche, dass das System genutzt wird. Die Arbeit mit den Walkie-Talkies ist sehr sinnvoll, weil man dann sehr schnell reagieren kann, bevor eine Krise richtig hochkocht. Es kann also deeskalierend wirken. An unserem Standort in Kreuztal wird das genauso gehandhabt.

Sie haben mit der Schule turbulente Jahre erlebt.

Als ich hier in Bad Laasphe angefangen habe, gab es hier noch den Förderschwerpunkt „Lernen“ und „Sprache“. Das war zwei Jahre lang eine relativ ruhige Zeit. Dann habe ich noch kommissarisch die C.G.

Salzmannschule (in Bad Berleburg/D. Red.) geleitet bis zur Schließung. Danach haben wir den Förderschwerpunkt „emotional-soziale Entwicklung“ mit dazu genommen – auch, um den Standort zu erhalten.

Seit 2015 sind sie in einem Förderschulzweckverband mit der Kindelsbergschule in Kreuztal.

Diese Entwicklung war der Not geschuldet, dass zu der Zeit die damalige Landesregierung die Schulenmindestgrößenverordnung geändert hatte. Vorher hieß es, Förderschulen mit unseren Förderschwerpunkten müssten mindestens 144 Schüler haben, können aber im ländlichen Bereich auch die

50-Prozent-Regel in Anspruch nehmen – 72 Schüler hätten gereicht. Damit wären wir noch klar gekommen. Dann aber hatte die damalige Landesregierung beschlossen, dass diese 50-Prozent-Quote nicht mehr gelten sollte und dass wir 144 Schüler haben müssten. Daraufhin haben Gespräche mit der Bezirksregierung stattgefunden, um diese beiden Schulen zu einem Förderschulzweckverband zusammen zu legen, damit die Richtgröße eingehalten werden kann. Mittlerweile sind wir bei anderen Größenordnungen, die Zahl wurde gesenkt. Demnach ist die Existenz unseres Schulstandorts für längere Zeit gesichert.

Turbulent war auch das Aufkommen der Inklusion, oder?

Das ist heute noch turbulent, weil wir das zu spüren bekommen. Das Problem ist, dass wir als Förderschule Kollegen abordnen müssen ins Gemeinsame Lernen. Das merken wir sehr deutlich. Wir haben zusätzlich das

Problem, dass wir momentan stark unterbesetzt sind. Wir haben ein Stellenminus von 2,5. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt Leute aus dem Gemeinsamen Lernen abziehen könnten, die bleiben erstmal da. Das macht sich bei uns unter anderem massiv in der Stundenplangestaltung bemerkbar.

Gibt es ein Licht am Ende des Tunnels?

Das ist sehr schwer einzuschätzen. Im Laufe der nächsten Jahre soll sich der Arbeitsmarkt verbessern, weil weil an der Uni in Siegen jetzt auch Lehramt mit integrierter Förderpädagogik studiert werden kann. Da hoffen wir auch ein stückweit drauf.

Als die Schließung der Schule im Raum stand, haben sich auch die Eltern dagegen aufgelehnt. Wie haben Sie das erlebt?

Das war eine herausragende Aktion, das muss ich wirklich sagen. Ich wurde von den Eltern angesprochen,

was ich von einer Unterschriften-Aktion halten würde und einem Schreiben an die Stadt als Schulträger – da kann ich mich noch gut dran erinnern. Damals sind unsere Schüler auch auf dem Wilhelmsplatz gewesen und haben Unterschriften gesammelt, immer Mittwochs, wenn Markt war. Dabei sind rund Zweieinhalbtausend Unterschriften zusammen gekommen, was enorm war. Wir haben deshalb später ein kleines Helferfest veranstaltet. Dass Eltern und Schüler hinter der Schule stehen ist schon immer so, seit ich hier bin. Das ist auch jetzt noch so. Wir haben nach wie vor einen ziemlich guten Ruf. Wir haben schon einen ziemlich großen Rückhalt. Ich war damals ziemlich geplättet, als ich die Unterschriften durchgezählt habe.

Was waren Ihre persönlichen Highlights an der Schule in den vergangenen elf Jahren?

Die Unterschriften-Aktion war ganz toll, die hat auch die gesamte Lehrerschaft unglaublich gefreut. Für mich

persönlich war auch noch die Zertifizierung zur „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ im vergangenen April herausragend, zumal wir da Andreas Steinhöfel und seinen Bruder Dirk als Paten gewinnen konnten. Es war auch kein Thema, im Kollegium geschlossen zu sagen, dass uns das wichtig ist. In den Nachrichten ist das Thema Antisemitismus heutzutage wieder aktuell. Dass es immer noch jüdische Mitbürger gibt, die Angst haben müssen, wenn sie sich durch das Tragen einer Kippa zu erkennen geben und dann irgendwelchen Gefahren ausgesetzt sind, das ist ein absolutes No-Go für mich. Dafür wollen wir auch als Schule stehen.

Was wünschen Sie sich für die Lachsbachschule?

Erstens, dass die Schulstandorte, auch der in Kreuztal, noch lange Zeit erhalten bleiben. Ich denke, Förderschulen haben ihre Berechtigung. Wir müssen einfach ein paralleles, ergänzendes Angebot haben. Dann wünsche ich mir eine bessere personelle Ausstattung – das ist unbedingt notwendig, denn das Kollegium leidet unter der Unterbesetzung. Wenn jemand krank wird, dann ist Holland schon in Not. Außerdem wünsche ich mir, dass gebäudetechnisch mehr investiert wird. In Kreuztal hat die Stadt sehr viel gemacht, in Bad Laasphe stellt sich das wegen des Haushalts schon schwieriger dar. Da muss derzeit jeder Cent mehrmals umgedreht werden – dafür haben wir natürlich Verständnis. Trotzdem würden wir uns wünschen, dass hier ein bisschen was passiert. Es gibt dort aber auch Gespräche, die Kooperation mit der Stadt Bad Laasphe ist sehr gut.

Und wie geht es für Sie persönlich weiter?

Ich werde jetzt so ganz langsam runterfahren, mich um Entspannung und um meine Gesundheit kümmern. Mit meiner Frau möchte ich kulturelle Veranstaltungen besuchen und mehr reisen. Außerdem haben wir ein Haus mit Garten, das heißt, Arbeit habe ich genug. Insgesamt möchte ich mich gerne mehr bewegen, öfter spazieren gehen – das ist in den letzten Jahren zu kurz gekommen.

Mit Frank Schmidt sprach Lisa Klaus