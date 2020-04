Laaspher Schützen sagen ihr Hochfest Anfang Juli ab

Bad Laasphe. Letztmals in der Vereinsgeschichte seien Schützenfeste in der Lahnstadt aufgrund des Zweiten Weltkriegs ausgefallen, so der Vorstand.

Die Schützen in Bad Laasphe streichen wegen der Corona-Krise ihr traditionelles Schützenfest aus dem Terminkalender 2020. „Nach langer und reiflicher Überlegung ist der geschäftsführende Vorstand des Laaspher Schützenvereins e. V. 1849 zu dem Entschluss gekommen, das diesjährige Schützenfest abzusagen“, bedauert der 1. Vorsitzende Michael Wamich in einem Schreiben an die lieben Schützenschwestern und Schützenbrüder, Laaspherinnen und Laaspher und alle Freunde des Laaspher Schützenvereins.

„Gerne hätten wir in gewohnter geselliger und fröhlicher Runde mit Euch auf dem schönen Festplatz am Hohenstein gefeiert, aber auch vor unseren Planungen macht das Corona-Virus nicht halt“, so Wamich weiter. Letztmals in der Vereinsgeschichte seien Schützenfeste in der Lahnstadt aufgrund des Zweiten Weltkriegs abgesagt worden.

Gesundheit der Gäste schützen

Wamich: „Wir sind uns durchaus unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst – und so bleibt uns leider keine andere Wahl, als schweren Herzens diesen Weg zu gehen, um die Gesundheit unserer Mitglieder und Gäste zu schützen. Selbst wenn die Gesetzeslage es zulassen würde, kann man unserer Meinung nach in diesem Jahr nicht unbeschwert und fröhlich ein solches Fest feiern.“

Wamich hofft mit dem gesamten Vorstand, „Euch spätestens im nächsten Jahr wieder zum Schützenfest begrüßen zu können“. Und mit Bedauern fügt er hinzu, dass „unsere traditionelle Vatertagsveranstaltung“ wegen Corona „leider ebenfalls ausfallen“ müsse. Darüber hinaus werde der Laaspher Schützenverein im laufenden Jahr bis zum 31. August „auch offiziell keine Veranstaltungen anderer Vereine besuchen“. Vorsitzender und Vorstand hoffen aber, dass im September das Kartoffelbraten stattfinden kann – und „wir Euch dann gesund begrüßen können“.

Die Laaspher Schützen im Internet: http://s645860130.website-start.de/