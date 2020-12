Lisa Hackler aus Erndtebrück hat für Silvester keinen Plan

Erndtebrück Die 25-Jährige berichtet, wie Corona ihr Arbeits- und Privatleben verändert hat. Haben ihre Hobbys noch eine Chance?

Lisa Hackler aus Erndtebrück, gebürtig aus Rüppershausen, ist seit November Geschäftsstellenleiterin der Sparkasse in Feudingen. Die 25-Jährige berichtet, wie Corona ihr Arbeits- und Privatleben verändert hat. Haben ihre Hobbys Leichtathletik und (Natur-)Fotografie noch eine Chance?

„Homeoffice ist ja inzwischen ein großes Thema bei der Sparkasse - für mich persönlich allerdings nur bedingt. Ich mag den Kundenkontakt, den Austausch, kenne viele Leute persönlich. Im Frühjahr herrschte seitens der Kunden eher Zurückhaltung, es wurde nur das Allernötigste erledigt, Termine abgesagt, aus Unsicherheit sehr viel Geld abgehoben - das ist jetzt nicht so. Durch die schnelle Umsetzung des Hygienekonzeptes, u.a. Desinfektionsmittel, Masken, Plexiglasscheiben im Büro und am Schalter, konnten die Kundentermine weiterlaufen. Und durch die fortschreitende Digitalisierung kann man ja auch viel am PC erledigen oder das Online-Banking nutzen.

Schade ist, dass kein Austausch und kaum private Gespräche mit den Kollegen mehr stattfinden. Keine gemeinsame Mittagspause, Schulungen und Fortbildungen finden - was anfangs gewöhnungbedürftig war - per Telefonkonferenz statt, das jährliche Betriebsfest fiel aus oder das gemeinsame Abendessen nach dem Weltspartag, der coronabedingt zu einem Weltsparmonat wurde.

Auf unserem hausinternen Corona-Blog werden wir aber von unseren Technik-Kollegen mit aktuellen Infos versorgt, sodass alle Mitarbeiter immer auf dem neuesten Stand sind.

Weitere Themen Poststraße in Bad Berleburgs Kernstadt ohne Elektrizität

In meiner Freizeit treibe ich Sport, genauer gesagt Leichtathletik bei der LG Wittgenstein. Ich hatte im Speerwurf die Norm für die NRW-Meisterschaften, die dann abgesagt wurden. Nur einige kleinere Wettkämpfe fanden ohne Zuschauer statt. Momentan sind ja alle Sportstätten wieder geschlossen, da frage ich mich schon: Wofür mache ich es? Die Unsicherheit, ob nächstes Jahr Wettkämpfe stattfinden können, ist groß, aber wenn, dann will ich fit sein. Ich verstehe zwar nicht, warum ich nicht alleine auf dem Sportplatz trainieren darf, aber es ist halt so. Alleine im Wald laufen bringt mir nicht so viel, da ich für die Wurfdisziplinen vor allem Technik- und Krafttraining brauche. Im Frühjahr hat mir dabei meine Mutter geholfen, die meine sportlichen Aktivitäten immer schon begleitet hat. Wir sind auf eine Wiese in Rüppershausen gegangen und haben geworfen. Dabei hat sie meine Würfe gefilmt, damit mein Trainer und ich meine Fehler sehen und verbessern konnten. Jetzt im Winter ist das aber nicht möglich, da es Dunkel ist, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme.

Zudem trainiere ich bei meinem Stammverein, dem TSV Aue- Wingeshausen, den Leichtathletiknachwuchs. Momentan ruht ja auch dort alles und ich gehe davon aus, dass es erst wieder im Frühjahr auf dem Sportplatz weitergeht.

Dafür ist es bei meinem anderen Hobby, der Fotografie, einfacher. Dabei bin ich in der Natur unterwegs. Das ist ja sowieso kein Problem und im Freundeskreis mit einer Person als Modell auch nicht. Draußen unterwegs zu sein, zu fotografieren, dafür habe ich jetzt mehr Zeit, weil sonst die Woche durch Arbeit und Training durchgetaktet war. Das wäre mal ein positiver Aspekt.

An Weihnachten ändert sich nicht so viel. Wir kochen selbst statt essen zu gehen und es stehen nur die üblichen Elternbesuche auf dem Plan. Einschneidender sind die Regeln für Silvester, wo man immer mit mehreren Freunden gemeinsam auf das neue Jahr angestoßen hat. Da habe ich leider noch keinen Plan, wie das in diesem Jahr bei uns wird.“

Aufgeschrieben von Ute Schlapbach