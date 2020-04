Matheasse aus Bad Laasphe sind international erfolgreich

Bad Laasphe. Kurz vor der Coronakrise waren die drei Schüler vom Städtischen Gymnasium noch zum Finale in Holland. Jetzt liegt das Ergebnis vor.

Bei Mohammed Taher Kahzuran, Ole-Samuel Witt und Lea Grübener ist die Freude riesengroß. Im internationalen Finale des Wettbewerbs „Macht Mathe!“ hat das Trio des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe den dritten Platz von insgesamt sieben Mannschaften erreicht und damit seine Leistung bei der Qualifikation als bestes Team aus NRW unterstrichen.

Noch vor dem Shut dwon

Für zwei Tage waren die drei im holländischen Garderen, um mathematische Probleme zu lösen. „Das war wenige Tage vor dem Shut down in der Coronakrise“, berichtet Studiendirektor Steffen Roth. Der Mathelehrer und stellvertretender Schulleiter betreut die Laaspher Matheasse. „Wir haben gefragt, ob sie trotz Corona fahren wollen und die Schüler und Eltern waren eindeutig dafür“.

In Garderern erwarteten die drei dann eigene Bungalows für jedes der Teams. Zwei waren aus Deutschland, der Rest aus den Niederlanden. Neben den Wettbewerbsaufgaben war auch der Austausch der Jugendlichen untereinander wichtig.

Würfelspiel mit schwieriger Ausgangslage

Bei den Aufgaben ging es um Probleme aus dem Bereich Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zunächst wurde das Würfeln mit einem Legostein (2x2 „Noppen“) experimentell nachvollzogen. Abweichend vom herkömmlichen, tatsächliche symetrischen Würfel, fällt der Legostein anders. Also mussten die Schüler Daten über das Verhalten des Lego-Würfels ermitteln und daraus komplexerer Fragestellungen zu Wahrscheinlichkeiten und Wahrscheinlichkeitsverteilungen beantworten.

Laut Steffen Roth mussten die Schüler ein Würfelspiel nach bestimmten Vorgaben entwickeln. Grundsätzlich sollte mit verschiedenen Würfeln - herkömmlichen, Legosteinen oder Würfeln mit 20 Seiten etc. - gewürfelt werden. Die Augenzahlen mussten dann nach selbst ausgewählten Regeln und mathematischen Operationen verarbeitet werden. Natürlich ist es bei dem Erfinden dieser Spiele wichtig, über die Wahrscheinlichkeiten der möglichen Ergebnisse Bescheid zu wissen.

Spielend Ergebnisse präsentieren

„Die Präsentation der Ergebnisse bestand in einem Ausprobieren der Spiele der verschiedenen Gruppen. An den einzelnen Spieltischen saßen nun Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und die Wettbewerbskoordinatoren aus den Niederlanden und Deutschland in bunter Mischung, würfelten und diskutierten über Sieg, Niederlage und auch über Mathematik, ein besonderes Erlebnis für alle Beteiligten“, berichtet Roth abschließend.