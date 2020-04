Mitmachaktion in Berleburg: Osternest in der Natur gestalten

Bad Berleburg. Künstlerin Vera Lauber ruft dazu auf, kreativ zu werden. Die Fotos der Osternester sollen später in einer Ausstellung in Berleburg zu sehen sein.

Vera Lauber hat mehrere Tannenzapfen fein säuberlich nebeneinandergelegt. Sie umschließen Moos. Bei einem genaueren Blick offenbart sich ein kleines Kunstwerk: Die Land-Art-Künstlerin hat ein Herz ausschließlich aus Naturmaterialien geschaffen. Pünktlich zu Ostern ruft sie auf Instagram dazu auf, es ihr gleichzutun.

„Die Menschen können ein Osternest mit und in der Natur gestalten. Es muss kein Herz sein. Erlaubt ist, was gefällt“, sagt Vera Lauber. Die Bilder davon sind später in einer Ausstellung in der Volksbankfiliale in Bad Berleburg zu sehen. Sie können aber auch jetzt schon dort abgegeben oder im Foyer angepinnt werden.

Bad Berleburg: Kinder und Erwachsene können Osternest gestalten

„Normalerweise sind die Kinder in den Osterferien unterwegs, gehen in den Freizeitpark oder treffen Freunde“, sagt Vera Lauber. Das ist durch die Corona-Pandemie derzeit nicht möglich. Die Naturkünstlerin möchte, dass die Kinder trotzdem ihren Spaß haben. Daher hat sie die Mitmachaktion ins Leben gerufen. „So werden die Menschen selbst kreativ“, sagt sie. Nicht nur Kinder können ein Osternest bauen, auch Erwachsene jeden Alters können aktiv werden.

„Wer Lust hat, kann schauen, welche Naturmaterialien es im eigenen Garten oder im Wald gibt und daraus ein Kunstwerk schaffen.“ Das wird dann im Optimalfall fotografisch festgehalten und an Vera Lauber gesendet (Tel.: 01573/3392831; E-Mail: landart@veralauber.de; Instagram: vera.lauber.landart). „Man findet überall Naturmaterialien, ob Blätter, Erde, Zapfen, Steine oder Blüten.“

Bad Berleburg: Land-Art-Ausstellung später in der Volksbankfiliale zu sehen

„Ich selbst gestalte Land-Art-Kunstwerke – also Naturkunstwerke – aus den Materialien, die ich draußen finde“, sagt die gebürtige Wingeshäuserin. Sie hat das Herz aus Moos und Tannenzapfen am goldenen Ei auf dem Waldskulpturenweg in Bad Berleburg gestaltet. Erst als sie Wanderer darauf hinwiesen, dass das wie ein Osternest aussieht, kam sie auf die Idee für die Mitmachaktion. Die 43-Jährige führt das Unternehmen „Vera Lauber Raumplanung“ und veranstaltet auch Land-Art-Workshops und -Teamtage.

Eine Fotoausstellung mit ihren Werken sollte ab Mitte März in der Volksbankfiliale in Bad Berleburg zu sehen sein. Wegen der Corona-Krise musste sie die Ausstellung „Alles aus dem grünen und weißen Bereich“ erst einmal auf unbestimmte Zeit verschieben. Sobald Veranstaltungen wieder möglich sind, wird Vera Lauber zu einem Künstlergespräch, einer Midissage oder Finissage einladen. In ihrer Ausstellung sollen dann auch die Osternest-Kunstwerke der Wittgensteiner Bevölkerung zu sehen sein. „Es wäre doch wunderbar, wenn ich dort nicht nur meine eigenen Kunstwerke zeigen könnte.“

Bad Berleburg: Vera Lauber hat schon Fotos von Osternestern erhalten

In den vergangenen Tagen hat die Land-Art-Künstlerin schon Osternest-Fotos erhalten. „Die Kinder freuen sich total, selbst kreativ werden zu können.“ Trotz der Begeisterung erinnert sie aber auch an die Corona-Vorsichtsmaßnahmen: Auch die Osternest-Künstler sollen den nötigen Abstand voneinander halten. „Das heißt auch, sich einen anderen Ort oder Zeitpunkt zu suchen, wenn an einem Ort schon Menschen kreativ sind“, schreibt sie auf ihrem Instagram-Kanal.

Entstehen sollen Kunstwerke, die naturnah und zugleich vergänglich sind. Vera Lauber ist es wichtig, dass auch bei dem Osternest-Projekt achtsam mit der Umwelt umgegangen wird. Nichts soll mutwillig zerstört oder abgerissen werden. „Es geht um das kreative Gestalten.“

Info:

- Land Art ist eine in den 1960er Jahren entstandene Kunstrichtung. „Sie ist sehr umweltzentriert, kann groß dimensioniert oder kleinteilig und filigran sein“, so Vera Lauber.

- Gerade, wenn man in der Natur Kunst erschaffe, würde man die Umwelt noch besser kennenlernen. „Es tut gut, draußen zu sein“, so die Künstlerin. Das Bewusstsein für die Natur und für sich selbst als Teil der Natur wachse.

- Mehr Informationen finden Interessierte auf der Homepage von Vera Lauber unter www.veralauber.de oder auf dem Instagram-Kanal „vera.lauber.landart“.