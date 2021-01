Nabu zweifelt Bad Laasphes Berechtigung für "Bad"-Titel an

Bad Laasphe Die Stadt Bad Laasphe hat den Lärmaktionsplan Stufe 3 beschlossen. Der Nabu spricht dabei von "irrigen Behauptungen".

Die Stadt Bad Laasphe ist rechtlich dazu verpflichtet, einen Lärmaktionsplan der Stufe drei aufzustellen - der soll zum einen dazu dienen, eine Lärmminderung für besonders belastete Bereiche zu erreichen. Darüber ist auch der Schutz ruhiger Gebiete gegen eine Zunahme des Lärms Ziel der Maßnahme. Der Nabu äußert sich dabei äußerst kritisch zum Lärmaktionsplan der Stadt Bad Laasphe. Dreh- und Angelpunkt ist hierbei die Ausweisung ruhiger Gebiete - eine Maßnahme, die nicht im Lärmaktionsplan Bad Laasphes stattfindet.

"Die Lärmaktionsplanung hat die gesetzliche Aufgabe, Betroffene zu ermitteln und vor den gesundheitlichen negativen Auswirkungen von Lärm zu schützen. Hierzu wird der Lärm kartiert, betroffene Bereiche und Personen ermittelt und mögliche Maßnahmen zur Lärmminderung entwickelt und dokumentiert. Voller Erstaunen muss man aber zu Kenntnis nehmen, dass die Stadt zwar verschiedene Möglichkeiten zur Minderung der Lärmbelastung aufführt, selbst aber keine auf Bad Laasphe zugeschnittenen Maßnahmen entwickelt", schreibt der Nabu in seiner Stellungnahme.

Orientierung an den Mindestanforderungen

Ruhigere/kleinere Straßen seien dementsprechend nicht erfasst worden, so dass kein flächendeckendes Bild der Lärmbelastung durch den Straßenverkehr erstellt wurde. "Voraussetzung für eine belastbare Prüfung von ruhigen Gebieten im Sinne der Richtlinie wäre allerdings eine derartige flächendeckende Datengrundlage, die nur unter erheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwand zu ermitteln wäre", so die Stadtverwaltung weiter.

Ausweisung ruhiger Gebiete zum Schutz vor zukünftigen Maßnahmen

Da Bad Laasphe lediglich in dem Bereich der B 62 vom Umgebungslärm betroffen ist, könne die Stadt selbst keine Maßnahmen durchführen. Die Umsetzung von Maßnahmen in dem Einwirkungsbereich der Bundesstraße obliege dem Träger des Straßenbauamtes und somit Straßen NRW. "Hinsichtlich der Durchführung von Maßnahmen an der B 62 ist diese Aussage richtig. Dies entbindet die Stadt allerdings nicht davon, wirksame Maßnahmen durchzuführen und durch Gespräche mit dem Straßenbaulastträger auf eine Realisierung zu drängen", schreibt dazu der Nabu.

"Ein wichtiger Bestandteil eines Lärmschutzplanes ist die Ausweisung von ruhigen Gebieten. Auch hier meint die Stadt, nichts machen zu müssen, da alle Gebiete im ländlichen Bereich per se lärmgeschützt seien. Das ist eine irrige Behauptung. Natürlich ist im ländlichen Bereich eine Lärmbelastung insgesamt geringer als in Ballungsräumen.

"Dennoch muss eine Möglichkeit bestehen, besonders sensible Bereiche, die vor Lärm unbedingt geschützt werden müssen, festzusetzen und auszuweisen, damit hier auch bei späteren behördlichen Planungen keine Beeinflussung erfolgt.

"Bad"-Titel ist mit Auflagen verknüpft

"So trägt die Stadt den Titel „Bad“. Dieser Titel ist mit bestimmten Auflagen verknüpft, was auch die Lärmbelastung angeht. So sollte die Stadt Bad Laasphe Bereiche im Stadtgebiet identifizieren, die eine spezielle Bedeutung für den Kurbetrieb besitzen. Es ist also unverständlich, wenn die Stadt Bad Laasphe hinsichtlich der Lärmplanung keinerlei Initiative ergreift, den Titel „Bad“ für die Stadt zu erhalten", heißt es in der kritischen Stellungnahme.

Die Stadtverwaltung beruft sich in dieser Sache jedoch auf den Gesetzgeber: "Der Gesetzgeber liefert für die Festlegung ruhiger Gebiete keine konkreten Anhaltspunkte. Die Ausweisung von ruhigen Gebieten ist hauptsächlich für Ballungsräume wichtig. Die Stadt Bad Laasphe ist kein Ballungsraum."

Bad Laasphe zu 71,4 Prozent mit Waldflächen bedeckt

Die Umgebungslärmrichtlinie verlange die Diskussion von sogenannten ruhigen Gebieten.

