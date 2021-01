Nach kurzem Tauwetter kommt die kalte Luft zurück

Wittgenstein Julian Pape hat in den vergangenen Tagen die Wittgensteiner Wetterdaten erfasst und macht eine Wettervorhersage bis Donnerstag.

Die nächsten Tage

Bereits seit mehr als zwei Wochen liegt in weiten Teilen Wittgensteins eine geschlossene Schneedecke. Im Bereich des Stünzels sowie entlang der Eisenstraße und zwischen Zinse und dem Albrechtsplatz ist diese rund 20 cm mächtig. Der Dienstag bringt selbst in diesen Hochlagen sehr kurzzeitig mal Tauwetter, bereits im Laufe des Tages kommt die kalte Luft aber zurück und in der Nacht sowie am Mittwoch ziehen dann erneut einige Schneeschauer über die Region hinweg. Sie bringen bis in die Tallagen eine frische Schneeauflage mit und da sich auch in der Folge die kalte Luft halten kann setzt sich das winterliche Wetter fort. In der Nacht zu Donnerstag klart es dann teils auf und über der Schneedecke wird es oftmals kälter als -5 Grad. Der Tag bringt dann kaum noch Schauer und auch mal Sonnenschein.

Die weiteren Aussichten

Der Winter lässt nicht locker ! Rund um das kommende Wochenende bleibt es bis in die Tallagen verbreitet frostig. Wenn es in den Nächten aufklart sind Temperaturen um -10 Grad möglich. Im Laufe des Wochenendes kommen dann aus Norden auch neue Niederschläge auf, welche verbreitet als Schnee fallen und die Schneedecke noch ein gutes Stück erhöhen. Eine nachhaltige Milderung ist dagegen nicht zu erkennen.

Mehr unter www.wetter-wittgenstein.de

Dienstag

Min: 1-(-1)°C

Max: 0-3°C

Mittwoch

Min: 1-(-2)°C

Max: -1-2°C

Donnerstag

Min: -3-(-7)°C

Max: -4-0°C

Am kältesten (Samstag bis Montag)

Hesselbach: -11,4°C

Benfe: -10,8°C

Feudingen -8,9°C

Am wärmsten (Freitag bis Sonntag)

Bad Laasphe: 3,2°C

Feudingen: 2,9°C

Bad Berleburg: 1,3°C

Am nassesten (Freitag bis Sonntag)

Birkelbach: 2,8 mm

Dotzlar: 2,0 mm

Erndtebrück: 1,4 mm