Wittgenstein. In Wittgenstein gibt es große Unterschiede bei den festgestellten Verstößen. Bad Berleburg liegt mit Abstand vorn.

Nach Radarmessungen in 2019 werden 40 Fahrverbote verhängt

Der Kreis Siegen-Wittgenstein überwacht den Straßenverkehr, das heißt auch die Blitzer. Wir haben nachgefragt, wie oft die Radarfallen in 2019 in Wittgenstein zugeschlagen haben. Die Zahl der Verstöße hat nur in Bad Berleburg zugenommen.

Erndtebrück

399 Verstöße, davon enden vier mit Fahrverboten. In 2018 waren es 514 Verstöße, aber nur ein Fahrverbot.

Bad Laasphe

175 Verstöße, zwei mit Fahrverboten. In 2018 waren es 197 Überschreitungen ohne ein Fahrverbot.

Bad Berleburg

8355 Geschwindigkeitsverstöße, davon 34 mit Fahrverboten. In 2018 waren es 8028 Verstöße mit 35 Fahrverboten.