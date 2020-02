Neues Logo, neuer Slogan für Bad Berleburg

„Wildnis – Wirtschaft – Wagemut“: Um den Wiedererkennungswert nicht zuletzt als „Global Nachhaltige Kommune NRW“ zu steigern, soll die Stadt Bad Berleburg ein neues Logo mit diesem Slogan bekommen. Es soll auch „als Grundlage für den Relaunch der städtischen Internetseite dienen“. Zur politischen Diskussion stehen nun drei Varianten mit Symbolen für Wisent, Schloss und Natur. Ein „Herz steht darüber hinaus für das starke Ehrenamt in der Stadt und den Dörfern und den Mut, Herausforderungen anzunehmen und große Projekte zu wagen“, heißt es in einer Vorlage der Stadtverwaltung für die politische Diskussion in der nächsten Plenarwoche.

Das neue Logo soll „zum einen der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt dienen, zum anderen aber vor allem auch potenzielle Fachkräfte sowie Touristen ansprechen“. Als „Kernzielgruppe“ haben sich laut Stadt „im Lauf des Prozesses junge Menschen und Familien herauskristallisiert, da sie die Zukunft der Kernstadt und der Dörfer sowie der heimischen Wirtschaft sichern.

Das am häufigsten genannte Alleinstellungsmerkmal im Rahmen der öffentlichen Beteiligung und der geführten Gespräche war der Wisent, gefolgt von Schloss Berleburg und der Natur in der Region.“

Auf der Tagesordnung stehen Logo und Slogan im Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstag, 13. Februar, Rathaus Bad Berleburg, Raum 17, und zur abschließenden politischen Beratung in der Stadtverordneten-Versammlung am Montag, 17. Februar, im Bürgerhaus, großer Saal. Der öffentliche Teil beider Sitzungen beginnt um 18 Uhr.