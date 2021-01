Neuschnee im Wittgensteiner Land

Wittgenstein Das neue Jahr ist winterlich gestartet. Und auch in den nächsten Tagen wird es in Wittgenstein immer mal wieder schneien.

Die nächsten Tage

Winterlich endete das alte Jahr, winterlich startete auch das neue. Zumindest ein wenig Schnee liegt aktuell überall im Wittgensteiner Land und in den kommenden Tagen kann immer wieder etwas Neuschnee hinzukommen. Die Sonne hat es dabei weiterhin schwer und kann sich, wenn überhaupt, nur sehr kurz mal durchsetzen. Während am heutigen Dienstag voraussichtlich nur wenige Flocken fallen, ziehen am Mittwoch und Donnerstag wieder etwas kräftige Niederschläge über die Region hinweg. Dabei kann es vor allem nahe des Sauerlandes, insbesondere zwischen der Ziegenhelle und dem Albrechtsplatz, einige Zentimeter Neuschnee geben. Weniger ist es weiter im Südwesten.

Die weiteren Aussichten

Auch rund um das 2. Januarwochenende bleibt es im Wittgensteiner Land winterlich. Die Temperaturen gehen sogar noch etwas zurück und bei häufigerem Aufklaren kann es in den Nächten auch mal mäßigen Frost unter -5°C geben. Tagsüber zeigt sich die Sonne etwas häufiger als bisher, es fallen nur noch vereinzelt Flocken. Spannender wird die Entwicklung dann kommende Woche. Neuer Schnee oder eine Milderung sind möglich.

Mehr unter www.wetter-wittgenstein.de

Dienstag

Min: -1-(-4)°C

Max: -3-1°C

Mittwoch

Min: -1-(-4)°C

Max: -3-1°C

Donnerstag

Min: -1-(-5)°C

Max: -3-1°C

Am kältesten (Samstag bis Montag)

Hesselbach: -7,8°C

Feudingen: -3,9°C

Benfe: -3,8°C

Am wärmsten (Freitag bis Sonntag)

Feudingen: 2,2°C

Bad Laasphe: 1,8°C

Hesselbach: 1,4°C

Am nassesten (Freitag bis Sonntag)

Pastorenwiese: 0,6 mm

Birkelbach: 0,4 mm

Bad Berleburg: 0,2 mm