Nur zwei Glätteunfälle in Wittgenstein

Erndtebrück. Im gesamten Kreisgebiet hat es 20 Mal gekracht. Wittgenstein aber kommt glimpflich davon.

Der Schneefall in den Morgenstunden hat die Autofahrer in Siegen-Wittgenstein offenbar nicht überrascht. Insgesamt gab es trotz Straßenglätte nur 20 Verkehrsunfälle im Kreisgebiet. In Wittgenstein waren es zwei kleiner Sachschadensunfälle in Erndtebrück. Ein Auto rutschte am Bahnübergang Ederfeld gegen einen Bordstein und an der Kreuzung Wabrichstraße/Ulrich-von-Hutten-Straße kam es ebenfalls zu einem Sachadensunfall. Zwei weitere Unfälle ereigneten sich im Umfeld des Bahnübergangs Altenteich. Auch hier wurden niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.