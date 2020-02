Bad Berleburg. „Mein Ideal ist die Überwindung der Tauschlogik“, sagt der 53-Jährige und will Bürgermeister in Bad Berleburg werden.

Oliver Junker-Matthes stellt sein Wahlprogramm 2020 vor

Jetzt wird Oliver Junker-Matthes konkret und polarisiert wie angekündigt: „Gutes Leben für Alle(s)“ hat der Diedenshäuser sein Wahlprogramm überschrieben. Der parteilose Kommunalpolitiker hatte im November bekanntgegeben nach 2014 erneut als unabhängiger Bewerber für das Bürgermeisteramt in Bad Berleburg zu kandidieren. Dass sein Programm quasi zeitgleich mit der Nominierung von Amtsinhaber Bernd Fuhrmann durch die CDU veröffentlicht wird, „ist ein Zufall. Ich hatte mein Programm fertig und dachte, es muss jetzt raus.“

Schon im Vorfeld hatte Junker-Matthes, der als parteiloser Mandatsträger für Bündnis90/Die Grünen in Stadtrat sitzt, erklärt, warum er nicht als Kandidat der Grünen antreten will: „Ich will sie schützen, schließlich sind meine Forderungen so radikal, dass sich damit vielleicht auch nicht alle Grünen identifizieren können“, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung.

„Ich möchte mich für ein selbstbestimmtes Leben aller in solidarischen, gleichberechtigten und kooperativen Lebensweisen einsetzen“, beschreibt der verheiratete Vater dreier Kinder seine Zielsetzung. Sein politischer Antrieb ist durch den Klimawandel, die schwierige weltpolitische Lage, aber eben auch durch sein Misstrauen gegenüber globalen Wirtschaftsstrukturen und dem auf Wachstum basierenden Wirtschaftssystem befeuert.

Der Kommunalpolitiker steht für einen grundsätzlichen Systemwandel: „Mein Ideal ist die Überwindung der Tauschlogik. Das bedeutet, alles was wir machen, machen wir aus Überzeugung und weil es notwendig ist. Also quasi ehrenamtlich. Und genießen dabei ein gutes Leben nach unseren Wünschen. Da dies alle so machen, haben wir alle einen ähnlichen Lebensstandard. Lokal wie global.“

Dafür wünscht sich Junker-Matthes eine Wertediskussion: „Wir haben neben dem Klimawandel und der Schere zwischen Arm und Reich aber auch vermehrt Burnouts, psychosomatische Störungen und die stetig wachsende Gier nach Geld. Unsere schnelllebige Gesellschaft zeigt jetzt schon deutliche negative Auswirkungen auf Mensch und Natur. Es hat doch schon krankhafte Züge, dass wir fast nur noch materielle Werte haben und danach streben.“

Diskussionsgrundlage

Zur Diskussion stellt der selbstständige Holzrücker und Landwirt sechs Fragenkomplexe, die die Bürger für sich beantworten können. Aus diesen Antworten leitet sich dann die Programmatik ab.

Wertediskussion: Wo wollen wir hin? Was lassen wir, obwohl wir es können? Wem gehört was? Wo hört Toleranz auf? Was kann privat bleiben, was gehört in öffentliche Hand bzw. wird gesellschaftlich geregelt?

Work-Life-Balance: Was arbeite ich und wie geht es mir dabei? Wie verbringe ich meine Freizeit und wie glücklich bin ich und andere dabei? Wie wohne ich und wie gut schlafe ich?

Mobilität: Brauche ich ein Statussymbol? Will ich mobil sein, ohne schlechtes Gewissen? Muss ich alles immer sofort haben, egal zu welchem (ökologischen) Preis? Vorteile der Langsamkeit angedacht?

Infrastruktur: Brauchen wir flächendeckendes 5G? Ist pendeln schön? Wie sicher ist mein Arbeitsplatz (auch bei einem Global Player) wirklich? Wie bin ich für den Klimawandel gerüstet?

Energie: Kommt bei mir der Strom aus der Steckdose, deshalb kann ich mir ein E-Auto kaufen? Was bin ich bereit, für meinen Energiebedarf zu ertragen bzw. meine Enkel ertragen zu lassen? Windkraft oder Atomstrom? Was kann ich selber machen und erspare mir damit Energiebedarf und den Gang ins Fitnessstudio?

Wohnen: Lebe, koche und schaffe ich häusliche Infrastruktur für mich alleine (oder teile ich)? Will ich das wirklich so, und wie lange will ich das so? Wie und wo will ich leben und will ich das immer oder nicht immer so? Will/kann ich mit Fremden (jede(n), den/die ich neu kennenlerne, ist erst mal fremd) zusammenleben oder in Nachbarschaft leben oder stehe ich auf starre Gemeinschaft?

Schlussfolgerungen

Junker-Matthes hat diese Fragen für sich beantwortet und wünscht sich eine Abkehr von der Wegwerfgesellschaft: Ein „Reparatur-Café könnte in möglichst jedem Dorf und jedem Quartier als Kernstück der Postwachstumsgesellschaft eingerichtet werden.

„Nicht jeder muss alles haben, vieles ist, weil selten gebraucht oder in guter Qualität in der Anschaffung teuer, oder einfach nur, weil es gemeinsam mehr Spaß machen kann, auch gemeinschaftlich nutzbar. Wenn ich mehr selber repariere und herstelle – auch Nahrung und individuelle Kleidung – habe ich weniger Zeit, um Erwerbsarbeiten zu gehen, das ist gut so, denn es wird weniger Erwerbsarbeit gebraucht, da weniger hergestellt wird. [...] Wenn ich weniger erwerbstätig bin, habe ich weniger Geld, um Sachen zu kaufen. Das ist gut so, denn wir müssen weniger kaufen, um Ressourcen und Arbeitsbedingungen zu schonen.“

Oliver Junker-Matthes’ Logik zielt auch auf einen weiteren provokanten Punkt: „Wenn wir nicht mehr so viel kaufen, bricht irgendwann das kapitalistische System zusammen und wir können gemeinsam ein Wirtschaftssystem ohne Ausbeutung entwickeln.“

Demokratieverständnis

Junker-Matthes hat sich auch deshalb bewusst für Fragen statt Forderungen in seinem Programm entschieden weil er ganz klar sagt: „Ich will nicht der Bestimmer sein.“ Die Menschen sollten mehr das Programm als die Person wählen, sagt der 53-Jährige. Er wünscht sich mehr Bürgerbeteiligung und die Einrichtung eines Jugendparlamentes.