Online-Gottesdienste, Sperrungen, JHV-Absage

Online-Gottesdienst der evangelischen Gemeinschaft Banfetal

Die Evangelische Gemeinschaft Banfetal veranstaltet ihre Gottesdienste vorläufig nur online. Der nächste Gottesdienst findet am kommenden Sonntag, 24. Januar, ab 10 Uhr statt. In diesem Gottesdienst wird dann Raphael Heinzelmann zu Gast sein und die Predigt halten. Die Gemeinschaft lädt herzlich zur Teilnahme ein und freut sich, wenn von der Möglichkeit, auf diesem Wege den Gottesdienst zu hören, zahlreich Gebrauch gemacht wird. Die Teilnahme ist über einen Link im Internet oder per Telefon möglich. Die Zugangsdaten bitte unter Tel. 02752/7792 oder per E-Mail an klaus-wagner-bb@web.de anfordern.

Gottesdienst im Live-Stream

Auch am kommenden Sonntag wird der Gottesdienst der Evangelischen Gemeinschaft Raumland wieder per Live-Stream ab 18 Uhr übertragen. Die Predigt steht diesmal unter der Überschrift „Was Jesus viel wichtiger als alle Opfer ist“. Der Link zur Übertragung ist auf der Homepage unter www.gemeinschaft-raumland.de zu finden.

Waldwege-Sperrungen bei Hohenroth

Durch den notwendigen Einschlag von Fichten, die durch den Klimawandel und den Borkenkäferbefall abgestorben sind, kommt es im Zeitraum vom 25. Januar bis etwa zum 5. Februar im Bereich der Ederquelle bei Heiligenborn zu zeitweisen Wald-Sperrungen. Davon sind auch der Rundweg um Hohenroth, der Seelen- und der Kyrillpfad betroffen, ja selbst die Eisenstraße (L 722) kann vorübergehend voll gesperrt sein. Dazu erfolgt gegebenenfalls eine gesonderte Information des Landesbetriebes Straßen NRW. Nach Abschluss der Aufräumarbeiten kann das Gebiet wieder wie gewohnt zur Naherholung genutzt werden. Das Regionalforstamt empfiehlt, in dieser Zeit auf andere Örtlichkeiten auszuweichen und bittet die Wald-Besuchenden um ihr Verständnis.