Personalsuche verärgert Gastronomie- und Hotelbetreiber

Bad Berleburg Der Betreiber einer Hatzfelder Bäckerei sucht Mitarbeiter und hat in der Annonce gezielt Gastronomie- und Hotelfachkräfte angesprochen.

"Wir stellen ein ab sofort - Gastronomie- und Hotelfachkräfte in Voll- und Teilzeit." Dass diese Personalsuche per Annonce für Ärgernis sorgen könnte, hätte der Besitzer einer Hatzfelder Bäckerei nicht gedacht. Doch gerade Gastronomie- und Hotelbesitzer, die es ohnehin in der anhaltenden Corona-Pandemie sehr schwer haben, fanden diese Annonce eher geschmackslos. Auch Andreas Benkendorf, der gemeinsam mit seiner Frau Silvia Köster-Benkendorf unter anderem das Hotel und Restaurant "Alte Schule" in Bad Berleburg führt, war überrascht, als er auf die Annonce aufmerksam gemacht wurde.

"Im Moment sind wir alle ohnehin schon sehr zart besaitet. Corona nagt seit Wochen an uns. Als Gastronom hat man es sehr schwer. Daher ist es uns wichtig, die Zeit gemeinsam zu überstehen und das Personal zusammenzuhalten für die Zeit nach Corona", so Benkendorf. "Als ich die Annonce sah, war ich natürlich verärgert. Das gerade in einer Zeit, wo die Branche bereits am Boden ist, gezielt Mitarbeiter aus eben dieser Branche angesprochen wurden, war im ersten Moment schon ein Tiefschlag."

Eine versöhnliche Aussprache

Benkendorf versuchte Kontakt mit dem Inhaber der Bäckerei aufzunehmen - zunächst ohne Erfolg. Also machte er seinen Emotionen auf Facebook Luft. Die Resonanz darauf war groß. "Einige Kollegen riefen mich daraufhin an. Auch sie haben die Anzeige in der Zeitung gelesen und fühlten sich angegriffen. Ich musste mir irgendwie Luft verschaffen." Und auch den Bäckereibesitzer habe er um Rückruf gebeten.

Und der kam direkt am nächsten Morgen. "Wir haben etwa eine Stunde lang miteinander gesprochen und es war ein sehr offenes, schönes Gespräch." Beide Seiten haben während des Gesprächs auch Parallelen festgestellt. "Auch für ihn ist es schwierig. Er sucht händeringend Personal. Er hat die Annonce nicht böse gemeint und wollte niemanden damit verärgern."

Personalmangel

Auf der Facebookseite der Bäckerei wurde der Post bereits geändert - statt gezielt Gastronomie- und Hotelfachkräfte anzusprechen, heißt es dort nun, dass Verkäufer in Voll- und Teilzeit eingestellt werden. "Er hat sich entschuldigt und wir haben uns ausgesprochen und werden auch bald mal wieder einen Kaffee zusammen trinken", so Benkendorf, der die Situation mit dem Personalmangel in der eigenen Branche kennt.

Personal, dass vor allem nach dem Lockdown mehr denn je gebraucht wird. "Die Menschen möchten endlich wieder raus. Aktuell sind uns die Hände gebunden. Wir sind völlig unverschuldet in diese Situation gerutscht und können daher nicht alle unsere Mitarbeiter derzeit beschäftigen. Doch, wenn wir wieder öffnen dürfen, brauchen wir jeden Einzelnen."

Kein Einzelfall

Dass die Annonce der Bäckerei kein Einzelfall ist, weiß Lars Martin, stellvertretender Hauptgeschäftsführer und Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) Westfalen. Ihn haben nach der Annonce einige verärgerte Gastronomen und Hoteliers angerufen und ihren Ärger zum Ausdruck gebracht. "Schon vorher gab es Branchen, die versucht haben, Fachkräfte abzuwerben. In den meisten Fällen jedoch haben sich die Unternehmen damit keinen Gefallen getan. Das sieht man auch an dem neusten Beispiel anhand der Kommentare auf Facebook", so Martin.

Bereits in der Schule beginnt der Kampf um die Fachkräfte. "Das aber ist eine andere Hausnummer. Hier liegt eine komplette Branche am Boden und das völlig unverschuldet. Seit vielen Wochen kämpfen Gastronomen und Hoteliers ums Überleben. Man weiß aktuell nicht, wann und wie es weitergeht."