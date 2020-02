Pferdezüchter in Wittgenstein verändern Vorstand

Sassenhausen. In diesem Jahr liegt der Fokus des Vereins auf der Stutenschau, der Kreistierschau und einer Kreisversammlung in Lützel.

Schon seit 72 Jahren besteht der Pferdezuchtverein Wittgenstein. Damals hatte das Hauptaugenmerk auf der reinen Zuchtarbeit gelegen — heute steckt noch viel mehr dahinter.

Exkursionen, Ausrichtungen verschiedener pferdesportlicher Veranstaltungen, reger Austausch, enge Zusammenarbeit zwischen den Züchtern und Beschickung der Tierschauen beleben den Verein mit 143 Mitgliedern. Bei der Generalversammlung im Gasthof „Schöne Aussicht“ in Sassenhausen standen vor allem die Stutenschau 2019 und Vorstandswahlen auf dem Programm.

Rückblick

Ob Vorstandsmitglied oder „nur noch" Vereinsmitglied - alle freuen sich auf das Geschäftsjahr 2020 mit der Stutenschau als Highlight. Von links: Uwe Rothenpieler, Ewald Hackler, Carolin Althaus, Heinz-Hermann Knebel, Hans-Werner Böhl Foto: Emma Rothenpieler

Die jährliche Stutenschau, die traditionell auf dem Festplatz auf dem Stünzel stattfindet und vom Pferdezuchtverein Wittgenstein organisiert und durchgeführt wird, war auch im vergangenen Jahr wieder ein voller Erfolg gewesen. Insgesamt hatte es 42 Anmeldungen gegeben — neun Züchter des Vereins hatten es mit ihren Stuten und Fohlen auf die Bestenliste geschafft. Ebenso erfolgreich war die Kreistierschau im Juni gewesen, die bekanntlich ebenfalls auf dem Stünzel stattgefunden hatte. Mit 64 Pferden der verschiedensten Rassen konnten die Züchter beim Publikum punkten.

Ausblick

Auch in diesem Jahr liegt der Fokus des Vereins auf der Stutenschau (10. Juli ) und auf der Kreistierschau (13. Juni). Am 20. März 2020 findet außerdem eine Kreisversammlung in Lützel statt, bei der unter anderem über neue Anreize für den Verein diskutiert wird. Während im Bereich Veranstaltungen beim Pferdezuchtverein alles unverändert bleibt, gibt es ab nun einige Neuerungen im Vorstand. Uwe Rothenpieler scheidet nach acht Jahren als Geschäftsführer und 13 Jahren Vorstandsarbeit freiwillig aus dem Vorstand aus. „Es war eine schöne, herrliche Zeit mit euch. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht“, zeigte sich Rothenpieler sichtlich dankbar und gerührt. Carolin Althaus (26) aus der Benfe übernimmt nun sein Amt und bedankt sich für das Vertrauen der Mitglieder. Ewald Hackler wurde als Beisitzer einstimmig wiedergewählt. „Wir brauchen ihn auch ständig. Das geht gar nicht anders“, flachste Hans-Werner Böhl, 1. Vorsitzender des Vereins.

Ehrungen

Für besonderen Einsatz, Teamfähigkeit, außerordentliches Engagement und 25-jährige Vorstandsarbeit bedankte sich Vorsitzender Böhl ausdrücklich bei Heinz-Hermann Knebel. Er war bereits vergangenen Jahres als 2. Vorsitzender des Vereins ausgeschieden, konnte aber aufgrund Erkrankung an der Generalversammlung 2019 nicht teilnehmen.