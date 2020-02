Programm für 2020 steht: Bad Laasphe investiert 252.000 Euro

Bad Laasphe. In der Summe stecken auch Maßnahmen aus 2019, „die wegen der fehlenden Haushaltsgenehmigung nicht ausgeführt werden konnten“, so die Stadt.

Rund 252.000 Euro möchte die Stadt Bad Laasphe im laufenden Jahr in die Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen auch in den Stadtteilen investieren. In der Summe stecken nicht zuletzt Maßnahmen aus dem vergangenen Jahr, „die wegen der fehlenden Haushaltsgenehmigung nicht ausgeführt werden konnten“, so die Verwaltung zur Sitzung des Bau-, Denkmal- und Umweltausschusses heute Abend im Rathaus. Der öffentliche Teil beginnt um 17.30 Uhr.

Der größte Anteil mit rund 41.500 Euro fließt in diverse Flickarbeiten, die Sanierung von Bordsteinen oder die Reinigung von Straßeneinläufen im gesamten Stadtgebiet.

36.500 Euro sind für die Kernstadt Bad Laasphe vorgesehen – etwa für die Asphaltdecke in der Sebastian-Kneipp-Straße (8000 Euro), Bordsteine, Straßenabläufe, Rinne und Asphaltdeckschicht „Auf der Pfingstweide“ (6500 Euro) oder Asphaltarbeiten in der Lindenstraße im Zuge des Breitband-Ausbaus (5500 Euro).

Rund 13.500 Euro sollen nach Feudingen gehen – etwa für die Entwässerung und die Radweg-Führung in der Straße „Zum Eichholz“ (4500 Euro) oder die Wasserführung „In der Feudinge“ (4500 Euro).

12.500 Euro sind für Bermershausen vorgesehen, vor allem für Asphaltarbeiten im Kreuzungsbereich der Straße „Zur Talwiese“.

In Rückershausen stehen für rund 12.500 Euro Asphaltarbeiten auf der Rückershäuser Straße an, Breitband-Ausbau und Kanalarbeiten inklusive.

In Banfe sollen 11.500 Euro investiert werden – vor allem in Asphaltarbeiten auf dem Parkplatz vor der Grundschule (5500 Euro) und in die Entwässerung Einmündung Sportplatzstraße (4500 Euro).

Ebenfalls 11.500 Euro sind für Fischelbach eingeplant – vor allem für Asphaltarbeiten „Im Baumhof“ (6000 Euro), aber auch „Am Bohnstein“ (3000 Euro).

Das Budget für Niederlaasphe liegt bei 11.000 Euro – vor allem für Asphaltarbeiten an der Einmündung Entenbergstraße (6000 Euro) sowie eine Rinne aus Natursteinpflaster plus Oberbau-Belag für die Bornstraße (3500 Euro).

Immerhin 9500 Euro stehen für Hesselbach im Straßenunterhaltungsprogramm: für Asphaltarbeiten „Hinterm Eisenstein“ (4500 Euro) sowie „Am Perchacker“ und im Friedhofsweg (3500 Euro).

Für die übrigen Ortschaften bewegen sich die angedachten Gesamtbaukosten je nach Bedarf zwischen 500 Euro und 8500 Euro.

Umgesetzt werden sollen die Arbeiten jeweils in Abstimmung mit den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern.