Bad Berleburg. Autofahrer fällt in Wetzlar auf und flüchtet. Nach intensiver, länderübergreifender Fahndung wird er in Bad Berleburg gestellt.

Promillefahrt von Wetzlar bis nach Bad Berleburg

Das ist schon eine kuriosere Fahndungsgeschichte: Ein 44-Jähriger Mann aus Bad Berleburg wurde jetzt von Polizeibeamten im Stöppelsweg in Bad Berleburg angehalten und kontrolliert. Der Verdacht der Polizisten bestätigte sich: Der Mann hatte laut Atemalkoholtest zwei Promille.

Interessant ist die Vorgeschichte der erfolgreichen Fahndung. Der Mann war zuvor im hessischen Wetzlar durch seine ungewöhnliche Fahrweise aufgefallen: Dort blieb er trotz mehrerer Grünphasen an einer Ampel stehen - offenbar war er fast am Steuer eingeschlafen. Als er dann durch andere Verkehrsteilnehmer angesprochen wurde, flüchtete er zunächst in unbekannte Richtung.







Weil die Zeugen aber das Fahrzeugkennzeichen an die Polizei weitergeben konnte, war es ein Leichtes den Wohnort des Mannes zu ermitteln und die Kollegen in NRW in die Fahndung einzubeziehen. In Bad Berleburg entdeckten die Beamten dann den Wagen des 44-jährigen und konnten das Fahrzeug anhalten.



Nach dem Atemalkoholtest wurde dem Fahrer auch eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel des VW wurde sichergestellt, da der Mann angab, weiter fahren zu wollen, so die Polizei.