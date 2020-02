Kulturgeschichte Radiomuseum in Bad Laasphe öffnet nicht mehr am Wochenende

Bad Laasphe. Das Internationale Radiomuseum in Bad Laasphe verkürzt seine Öffnungszeiten. Hans Necker (74) möchte kürzer treten und findet keinen Nachfolger.

Ab sofort bleibt das Internationale Radiomuseum in Bad Laasphe am Wochenende geschlossen. Das teilte Museumsgründer und Betreiber Hans Necker am Mittwochnachmittag mit. Grund hierfür scheint die zunehmende Arbeitsbelastung für den 74-Jährigen zu sein, der allein für das Radiomuseum verantwortlich ist. In Zukunft möchte Necker kürzer treten und das Radiomuseum nur noch montags, mittwochs und freitags von 14.30 bis 17 Uhr öffnen.

Hans Necker kritisiert die Stadt Bad Laasphe für fehlendes Engagement

Vor fast 30 Jahren, am 31. März 1990, eröffnete Necker das Internationale Radiomuseum. Wie Necker in der Pressemitteilung betont, habe der damalige Bürgermeister Otto Düsberg ihm und allen Fördermitgliedern schriftlich zugesichert „zahlreiche eingegangene Hilfsangebote interessierter Bürger und fachkundiger Lehrerkollegen“ weiterzuleiten. Bis heute habe sich aber niemand gemeldet, bedauert Necker.

In einem späteren „Ergänzungsvertrag“ habe sich laut Necker die Stadt Bad Laasphe dazu verpflichtet, im Bedarfsfall „die Sammlung in angemessener Form in Gestalt eines Museums für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“ Vor knapp drei Jahren habe sich auch nochmal Dr. Ute Christina Koch vom LWL-Museumsamt zu einer potenziellen Nachfolge geäußert. Ihrer Ansicht nach sei es für die Weiterführung des Radiomuseums notwendig gewesen, einen fachlich qualifizierten Museumsexperten einzustellen. Doch auch dahingehend sei bis jetzt nichts passiert.