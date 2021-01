Realschule Erndtebrück: Digitale Pinnwand zum Übergang

Erndtebrück Neben Informationen für die Eltern können auch die neuen Fünftklässler auf der fröhlich gestalteten Seite der RSE einiges entdecken.

Die Realschule Erndtebrück hat eine kreative digitale Pinnwand erstellt, um Schülern und Eltern – trotz Erschwernissen durch Corona – einen Einblick in den Schulalltag zu geben.

Die Anmeldung an einer weiterführenden Schule, neue Mitschüler, neue Räumlichkeiten und Klassenlehrer – viele neue Eindrücke, auf die sich die zukünftigen Fünftklässler schon jetzt freuen können. Um den neuen Schülerinnen und Schülern trotz der aktuell wichtigen Distanz etwas Nähe und die Möglichkeit zum "Reinschnuppern" zu geben, hat die Realschule ein digitale Pinnwand erstellt.

Mit der Schulleiterin durch die Klassen

Neben Informationen für die Eltern können auch die neuen Fünftklässler auf der fröhlich gestalteten Seite der RSE einiges entdecken. Per Videobotschaft gibt es eine Begrüßung der Klasse 5a auf Englisch, physikalische Versuche zum Thema Kurzschluss oder den Einblick in das spannende Lesewettbewerb-Finale.

Neben der persönlichen Begrüßung von Schulleiterin Darjana Sorg, die die Schüler per Videobotschaft mit hinein in die Klassenräume nimmt, stellen sich auch die Schulsprecherinnen der RSE vor. Auf der digitalen Pinnwand gibt es außerdem spannenden Rätselspaß und Videos zu den Aktivitäten in der Modellbauwerkstatt.

Mehr Informationen

Hier gibt es einen Einblick in das Schulleben an der RSE per Internet: https://padlet.com/dsorg1/RSEUebergangsinfos

Weitere Informationen rund um die Anmeldung findet ihr hier: https://www.realschule-erndtebrueck.de/f%C3%BCr-eltern/anmeldung-viertklaessler.html