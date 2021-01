Route 57: "Wittgenstein wird allein gelassen"

Erndtebrück Der schleppende Fortschritt der Route 57 lässt Frustration bei Erndtebrücker Politikern wachsen: "Das ist einfach ein Unding."

Es ist nur eine kurze Meldung, die Bürgermeister Henning Gronau zum Thema Route 57 im Ausschuss für Bauen und Gemeindeentwicklung zu verkünden hat. Dies führt bei den Ausschussmitgliedern und dem neuen Vorsitzenden Karl Ludwig Völkel (SPD) geradezu zu einem Gefühlsausbruch, der deutlich zeigt, wie frustrierend dieses Thema mittlerweile für die heimische Politik und die Bürger geworden ist.

Seit Dezember 2020 gibt es einen neuen Sachstand in Sachen Route 57: "Noch in diesem Jahr ist mit einem Beteiligungsverfahren in digitaler Form zu rechnen. Das Projekt soll dann den Namen '57 verbindet' tragen", kündigt Gronau an.

Es hat sich nichts getan

Dem Vorsitzenden Völkel ist das bei weitem nicht genug an Fortschritt: "Es ist schon viele viele Jahre her, dass wir zu Beginn des Jahrtausends mit einer Abordnung unseres Rates nach Düsseldorf gefahren sind, um dort um die Route zu kämpfen. Seitdem hat sich leider nicht viel getan, obwohl in Erndtebrück seither absolutes Einverständnis herrscht."

Es habe sich seither von Seiten des Landes nichts getan - ein Ding der Unmöglichkeit, wie Völkel deutlich macht. "Wittgenstein wird in dieser Sache allein gelassen. Wir fahren hier teilweise noch auf Straßen aus dem 19. Jahrhundert. Das kann einfach nicht sein, dass sich das so lange hinauszögert", macht sich Völkel Luft. Er habe den Eindruck, dass die Planung bewusst hinausgezögert werde - "damit die Route irgendwann gar nicht mehr kommt." Er habe dafür kein Verständnis mehr.

Bei Planungssicherheit Abschnitte bauen

In diese Kerbe stößt auch Markus Killer (CDU) mit seiner Nachfrage, ob das mögliche Vorkommen von Bibern an einem anderen Teilstück der geplanten Trasse das gesamte Unterfangen weiter bremsen könnte. "Es soll ja keinen stückweisen Bau der Route geben sondern eine 'Anstückelung' an bereits fertig gestellte Teilstücke. Das stößt bei uns auf Unverständnis." Wenn bereits Planungssicherheit bestünde, könnten doch gewisse Teilstücke gebaut werden - jene, wo "Biber und Wildkatze nicht die Route kreuzen", so Killer.

Auch koste die permanente Verzögerung immer wieder unnötig Geld, betont Lothar Menn (SPD): "Je weiter sich die Sache verzögert, desto mehr Umweltverträglichkeitsprüfungen müssen gemacht werden. Ich finde das einfach unmöglich." Es müsse noch einmal ordentlich Druck gemacht werden, um den Bau der Route zu forcieren, schließt Völkel schließlich ab. "So kann es einfach nicht weitergehen, das kann nicht so lange hinausgezögert werden. Wir müssen da auch mehr den Aufstand proben."

Rückblick

"Wir hatten uns ein besseres Fortkommen in den letzten Jahren gewünscht. Das Schneckentempo, mit dem sich die wichtige Verkehrsverbindung zwischen Siegerland und Wittgenstein mitunter entwickelt, bereitet gelegentlich geradezu körperliche Schmerzen“, kritisierte zuletzt auch der Vorsitzende des Vereins Route 57, Christian F. Kocherscheidt (EJOT Holding GmbH Co. KG).

„Bald ist es drei Jahre her, dass der Planfeststellungsbeschluss zu dieser Ortsumgehung offengelegt wurde. Außer einem Erdwall ist noch nicht viel gebaut. Selbst beim neuen Hauptstadtflughafen (BER) ging es in diesem Stadium schneller.“ Auch beim Ausbau der B62 zwischen Lützel und Erndtebrück sei ein zügigerer Baustart wünschenswert gewesen.