Schameder: Motorradfahrer schießt den Vogel ab

Schameder. 1496 Fahrzeuge hat die Kreispolizeibehörde kontrolliert. 303 waren zu schnell - aber einer war extrem unterwegs.

Am Sonntagnachmittag hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde in der Ortschaft Schameder die Geschwindigkeit kontrolliert. Von den 1496 gemessenen Fahrzeugen waren 303 zu schnell unterwegs. Erlaubt sind dort 50 km/h. 21 Fahrzeuge haben die Geschwindigkeitsbegrenzung so überschritten, dass den Fahrern ein Fahrverbot droht. Innerhalb geschlossener Ortschaft droht das Fahrverbot bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 31 km/h. Darunter waren 13 Motorräder und 8 Pkw. Ein Motorradfahrer hat dabei „den Vogel abgeschossen“: Er wurde mit 140 km/h gemessen.