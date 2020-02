Schießverein Erndtebrück baut kräftig um

Der Schießverein Erndtebrück blickt auf ein gelungenes Jahr 2019 zurück. Der Verein hat im vergangenem Jahr viel in das Vereinsheim am Fuchsrain investiert. Ein wichtiger Punkt der Tagesordnung ist daher der Thekenumbau. Aufgrund der defekten Kühlung im Keller, hatte der Verein mit einem sehr hohen Stromverbrauch zu kämpfen. Die neue Fasskühlung in der Theke zeigt schon entsprechende Wirkung. Wie hoch die Einsparungen genau sein werden muss sich im kommenden Jahr zeigen.

„Eine Herzensangelegenheit ist auch der Umbau der Kleinkaliber Schießanlage“, so Günther Schmidt, 1. Vorsitzender. Das Projekt wurde im März 2018 angefangen, und soll 2021 endgültig abgeschlossen werden. Aktuell fehlen lediglich die Beleuchtung, vier elektrische Schießanlagen und die Abnahme. Damit würde der Schießverein dann den ersten elektronischen 50-Meter-Kleinkaliberschießstand im Altkreis Wittgenstein besitzen. „Ohne die Hilfe so vieler Freiwilliger, wäre es in dieser Zeit einfach nicht möglich gewesen, das Projekt fertigzustellen. Ich bin wirklich stolz auf so einen tollen Einsatz unserer Mitglieder“, lobt Schmidt.

Dieser Einsatz, spiegelt sich auch in den anstehenden Wahlen. Günther Schmidt bleibt dem Verein als 1. Vorsitzender erhalten. Ebenso Andreas Hering, als 2. Sportleiter und Christin Harms als Jugendleiterin. Auch Björn Weyand, als Pressewart, Geschäftsführer André Haschke und stellvertretender Geschäftsführer Thorsten Bätzel, stellen sich erfolgreich zur Wiederwahl.

In der Abteilung Bogensport gibt es jedoch einige Veränderungen. Thomas Roth gibt sein Amt als 1. Bogensportleiter ab. Diesen übernimmt nun Michael Roth. Auch 2. Bogensporteiter Guido Schneider gibt sein Amt ab. Für ihn wird Jonas Müller ins Amt gehen.

Das bisher vakante Amt als 3. Bogensportleiter übernimmt von nun an Carin Beween. Das Amt des Jugendsprechers in der Abteilung Bogen war bisher ebenso vakant. Dies wird Bastian Roggenkamp belegen.

Neu gewählt wird außerdem Melanie Bätzel. Sie löst Maik Reichmann von seinem Amt als 2. Jugendleiter ab. Ebenso erfreulich ist, dass der bisher vakante Posten als Medienbeauftragter von Guido Schneider übernommen wird.

Ehrungen

Vereinsnadel in Bronze: Maria Bauer, Ann-Christin Dietrich, Steffen Haschke, Maik Reichmann, Lukas Roth, Dorothe Schmidt, Anette Stöcker, Ralf-Ingo Völkel.

Vereinsnadel in Silber (25 Jahre): Dieter Beck

Vereinsnadel in Gold (40 Jahre): Christian Kuhli

Vereinsnadel in Gold (50 Jahre) & Jubiläumsnadel 50 Jahre des DSB & Ehrenmitgliedschaft: Klaus Dieter Bald, Hans Dieter Birkelbach.

Jubiläumsnadel „60 Jahre“ des DSB:Ernst Ludwig Belz

Protektorabzeichen in Silber des DSB für besondere Verdienste um das deutsche Schützenwesen: Dieter Burghardt, Wolfgang Dornseifer, Karl-Heinz Jung, Gerhard Lehmann, Albrecht Menn, Erich Neugebauer, Thomas Roth, Lothar Wied, Maik Wunderlich

Beförderungen

Fähnrich: Jona Treude

Major: Reiner Werthenbach