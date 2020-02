Schützenverein Bad Berleburg wählt Hainbach zum Vorsitzenden

Hintergrund Termine für das 2020

Das Jungschützenfest des Berleburger Schützenvereins findet am 23. Mai 2020 statt.

Traditionell am ersten Juli-Wochenende steigt vom 3. bis 5. Juli das Schützenfest.

Die Vatertagswanderung der 1. Kompanie ist am 21. Mai.

Die 2. Kompanie lädt am 1. Mai zum Maifest und am 29. August zum Preisschießen, das Kartoffelbraten der 3. Kompanie ist am 22. August.