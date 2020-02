Schützenverein Benfe: Ernst Born ist seit 70 Jahren dabei

„Es hat mir auch im letzten Jahr wieder gezeigt, dass wir als Verein, führend von den Vorstandsmitgliedern, viel bewegen“, so Heiko Stöcker, erster Vorsitzender des Schützenvereins Benfe, in seiner Eröffnungsrede zur Jahreshauptversammlung in der Benfer Schützenhalle. Zufrieden überblickte Stöcker die Reihen in der Halle und ließ seine Schützenbrüder und -schwestern wissen: „Auf euch kann man wirklich stolz sein.“ In seiner Rede erinnerte er die anwesenden Mitglieder an die Erfolge des vergangenen Jahres, aber auch an den Zusammenhalt, mit dem die Mitglieder die Arbeiten rund um die Schützenhalle meisterten.

Rückblick

Es war ein sehr feier- und arbeitsreiches, aber vor allem sehr schönes Schützenjahr gewesen, wie Romina Lübbe, 1. Geschäftsführerin, in ihrem Bericht betonte. Highlight dürfte neben dem Kaiser- und Vogelschießen Ende Juni die Feierlichkeiten rund um das 90-jährige Vereinsbestehen gewesen sein. Auch das Kreisvogelschießen im September sei aus Benfer Schützensicht sehr erfolgreich gewesen, konnte doch Ronny Heßler den Vogel von der Stange holen und bildet seitdem mit seiner Frau Melanie das amtierende Kreiskönigspaar. Auch die Hektarparty im Oktober sei hervorragend angenommen worden. „Das war die Party des Jahres!“, zeigte sich Lübbe begeistert.

Sportbericht

Der Sportbericht, vorgetragen von Michelle Hagemann, verdeutlichte die sportlichen Leistungen aller Mitglieder. Besonders erfreulich sei es, dass es den Mitgliedern nie an Motivation fehle: „Hier muss ich ein großes Lob aussprechen, da die Schießstände kaum noch leer bleiben. Vor allem zeigen unsere Kleinsten großen Ehrgeiz an der Red Dot Anlage“, so Hagemann.

Bei einigen Nachwuchs-Schützen habe sich jedoch mittlerweile so etwas wie Langeweile eingeschlichen, so dass man sich überlegt habe, wie man die Begeisterung für den Schießsport aufrecht erhalten könne. „Da manche gerne mal mit richtiger Munition schießen wollten, haben wir uns für alle, die das entsprechende Alter erreicht haben, bei der Kreispolizeibehörde eine Sondergenehmigung eingeholt“, erklärte Hagemann. Drei Jungschützen dürfen sich jetzt somit über eine neue Schießerfahrung freuen.

Meisterschaft

Weniger erfreulich sei jedoch die Resonanz bei den Vereinsmeisterschaften im vergangenen Dezember gewesen. „Hier sind 44 Schützinnen und Schützen angetreten. Da insgesamt weitaus mehr Mitglieder in unserem Verein sind, wäre es schön wenn dieses Jahr die Beteiligung steigen würde. Immerhin wird hierbei auch viel Aufwand betrieben und die Verantwortlichen nehmen für die Organisation und Ausrichtung viel Zeit auf sich. Dies muss vor allem den aktiven Schützinnen und Schützen klar sein, da ohne eine geschossene Vereinsmeisterschaft nicht an der Kreismeisterschaft teilgenommen werden kann“, fand Hagemann mahnende Worte.

Wahlen

Auf der Tagesordnung standen auch einige Wahlen an, deren Ergebnisse alle einstimmig waren:

3. Kassenprüfer : Yannik Althaus folgt auf Roland Althaus

: Yannik Althaus folgt auf Roland Althaus 2. Adjudant (Zugführer) : Um den 1. Adjutanten zu entlasten, wurde dieser Posten beschlossen, der in Zukunft von Christian Benfer übernommen wird.

: Um den 1. Adjutanten zu entlasten, wurde dieser Posten beschlossen, der in Zukunft von Christian Benfer übernommen wird. 3. Hallenwart : Bislang hatte Christoph Schäfer dieses Amt ein Jahr lang kommissarisch innegehabt, jetzt wurde er offiziell gewählt.

: Bislang hatte Christoph Schäfer dieses Amt ein Jahr lang kommissarisch innegehabt, jetzt wurde er offiziell gewählt. 3. Fahnenträger: Fabian Flagge übernimmt den Posten von Jonathan Six.

>>> EHRUNGEN