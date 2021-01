Schwarzfahrten kosten 2700 Euro

Im Amtsgericht Bad Berleburg tauchte der Angeklagte am Dienstag nicht zur Verhandlung auf.

Bad Laasphe Fünf Schwarzfahrten werden für einen Bad Laaspher teuer. Das Bad Berleburger Amtsgericht verurteilte ihn zu einer hohen Geldstrafe.

14,90 Euro hätten einen 29-jährigen Bad Laaspher die Zugfahrten gekostet, die er im Juni und Juli vergangenen Jahres unternommen hatte, ohne die dafür notwendigen Tickets zu kaufen. Der Preis für dieses Vergehen ist hoch: Das Amtsgericht Bad Berleburg verurteilte den Angeklagten am Dienstag zu einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 2700 Euro wegen Erschleichens von Leistungen in fünf Fällen.

Zur Verhandlung nicht erschienen

Zu seiner Verhandlung war der Angeklagte nicht erschienen. Deswegen erließ Richter Torsten Hoffmann einen Strafbefehl gegen den jungen Mann.

Die Schwarzfahrten sollen im Erndtebrücker und Bad Laaspher Raum stattgefunden haben.