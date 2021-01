Sechs neue Laptops aus Zuwendung: Hemschlar wird digitaler

Hemschlar Dorfverein lässt sich Anschaffung der neuen Technik in Corona-Zeiten von der „Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt“ fördern.

Homeschooling wegen Corona – aber der Schülerin oder dem Schüler fehlt daheim die notwendige Technik? Wenn sie oder er in Hemschlar wohnt, dann könnte der Dorfverein helfen: Er besitzt inzwischen sechs Laptops und verleiht die neuen Geräte ab sofort gerne für solche Zwecke. Gefördert wird die neue Technik von der „Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt“.

„Wir hatten den Hinweis bekommen, dass es bei dieser Stiftung Fördergelder für gemeinnützige Vereine gibt“, berichtet im Gespräch mit unserer Redaktion Helmut Janner, Ortsvorsteher in Hemschlar und zugleich Vorsitzender des Dorfvereins. Und so sei im Rahmen des Förderprogramms „Stärkung und Förderung von Engagement im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie 2020“ eine Zuwendung von 4500 Euro an den Dorfverein geflossen. Aufgestockt um 500 Euro Eigenanteil aus der Vereinskasse habe man dann die neuen Computer angeschafft.

Projekt: Kompetenzen aufbauen

Das Konzept zum Förderprojekt: Der Dorfverein baut mit Hilfe der neuen Technik Kompetenzen im Umgang mit Computern und dem Internet auf. So sollen Schulungen für Senioren stattfinden – und wegen des derzeit stattfindenden Corona-Lockdowns auch ein vernünftiges „Lernen zuhause“ im Rahmen des Home Schoolings.

„Die neu erworbenen Laptops können an Schüler, die derzeit coronabedingt keinen Präsenzunterricht besuchen, verliehen werden“, erklärt Helmut Janner. „Die Geräte dienen dann zur Vor- und Nachbearbeitung des Unterrichts zu Hause, zum Einsatz im Fernunterricht sowie für den Unterricht in den Präsenzphasen in der Schule.“

Wichtiger Beitrag in Corona-Zeiten

Allerdings: Der Verleih dieser Geräte setze voraus, dass daheim bei dem Schüler „kein anderes mobiles Endgerät mit Bildschirm vorhanden ist oder vorhandene Geräte zu beruflichen Zwecken der Eltern gebunden sind. Unter diesen Voraussetzungen schließe der Dorfverein dann mit der interessierten Schülerin oder dem interessierten Schüler ein Leihvertrag. Dazu Janner: „Der Vorstand des Dorfvereins Hemschlar hofft, hiermit einen wichtigen Beitrag im Rahmen der coronabedingten Einschränkungen leisten zu können.“

Die Software aller sechs Laptops wird laut Janner zentral administriert. Eine dauerhafte Installation anderer als vom Dorfverein Hemschlar vorgesehenen Anwendungen ist nicht möglich. Die aufgespielten Programme dürfen nur im Rahmen des Datenschutzes genutzt werden.

Jugend und Senioren im Fokus

Und welche Anwendungen sind nutzbar? Janner spricht von „Windows 10 mit Office 2019“, der Zugang zum Internet sei möglich, ebenso Zoom-Konferenzen für den Fernunterricht. Weitere Software könne der Dorfverein bei Bedarf aufspielen. Darum kümmere sich der Techniker im Vorstand, „unser Schriftführer Matthias Ladda“.

Internet-Schulungen auf den neuen Geräten? „Das machen wir dann, wenn die Corona-Pandemie da mehr zulässt“, kündigt der Ortsvorsteher an. Geplant sei, „dass wir das Jugendlichen und Senioren gleichermaßen anbieten“.

Hemschlar wird digitaler

Wie hoch das Interesse in Hemschlar an einer Ausleihe der Geräte sein wird, kann Helmut Janner noch nicht abschätzen. „Wir geben das ja gerade erst bekannt“, sagt er über das neue Angebot des Dorfvereins.

Ist in Sachen „Digitalisierung im ländlichen Raum“ noch mehr in Hemschlar geplant? Durchaus, berichtet der Dorfvereinsvorsitzende. So gebe es schon seit geraumer Zeit einen Internet-Anschluss am Dorfgemeinschaftshaus, wo der Verein gerne einen öffentlichen Hotspot für den Zugriff aufs Internet einrichten möchte. „DSL 50 ist jetzt möglich“, weiß Janner – „wir wollen aber mit der Telekom besprechen, inwieweit das noch aufgerüstet werden kann“. Als Zielgruppe im Auge hat der Ortsvorsteher dabei zum Beispiel Wanderer. Hier solle noch im Laufe des Jahres etwas passieren.

Kontakt für Anfragen

Anfragen für eine Ausleihe der Laptops können über die E-Mail-Adresse dorfverein-hemschlar@web.de an den Vorstand des Dorfvereins Hemschlar gerichtet werden.

Ansprechpartner für weitere Infos: Vereinsvorsitzender Helmut Janner, Tel. 02751/4080598.