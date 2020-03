Siegen-Wittgenstein: CDU fordert Sachstandsbericht vom Kreis

Siegen-Wittgenstein. Das Thema müsse auf die Tagesordnung im Gesundheitsausschuss, um „Unsicherheiten zu begegnen“, so die Kreistagsfraktion. Auch die IHK wird aktiv.

Das Coronavirus soll jetzt als wichtiges Thema auf die Tagesordnung des Kreis-Gesundheitsausschusses. Das hat die CDU-Kreistagsfraktion heute bei Landrat Andreas Müller und der Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses, Kornelia Busch-Pfaffe, beantragt.

Die Kreisverwaltung solle in der nächsten Sitzung des Gremiums am 11. März „über die Vorbereitung zu eventuellen Maßnahmen bei Erkrankungen mit dem Coronavirus in Siegen-Wittgenstein berichten“. Konkret möchte die CDU wissen, „wie sich der Kreis auf eine solche Situation vorbereitet hat und wie auf der kommunalen Ebene die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsamt, Krankenhäusern, Arztpraxen und Rettungsorganisationen sowie Informationswege geplant sind“.

Wunsch nach transparenter Darlegung

„Zunehmend werden Fälle von Erkrankungen mit Coronavirus gemeldet“, heißt es dazu im CDU-Antrag. „Erkennbar ist, dass im Bund und in NRW zahlreiche Maßnahme ergriffen wurden, um die mit dem Virus Infizierte angemessen zu versorgen, Infektionen frühzeitig zu erkennen, und – um Ausbreitungen zu vermeiden – bestimmte Quarantäne-Maßnahmen einzuleiten.“

Theoretisch könnten durch Infizierte in Folge „unter anderem Kindergärten, Schulen, Einrichtungen und Unternehmen sowie Veranstaltungen in Siegen-Wittgenstein von der Virus-Erkrankung betroffen werden“. Um hier „Unsicherheiten zu begegnen“, so die CDU-Kreistagsfraktion weiter, „ist eine transparente Darlegung von eventuell zu ergreifenden Maßnahmen im Kreisgebiet – auch im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes – hilfreich. Ebenso könnte es in diesem Sinne förderlich sein, über den Stand der Vorbereitungen des Kreises für einen eventuellen Umgang mit den Folgen der Virus-Erkrankung zu berichten“.

IHK Siegen informiert Unternehmer

Unterdessen versucht die Industrie- und Handelskammer Siegen, mit drei Informationsformaten die Unternehmen im Kammerbezirk aktuell zu informieren – weil sich die Informationen zu dem Corona-Virus und dessen Auswirkungen fortlaufend veränderten.

So hat die IHK auf ihrer Homepage www.ihk-siegen.de für Unternehmen hilfreiche Links und Tipps rund um das Thema Corona-Virus in einer FAQ-Liste des DIHK zusammengestellt: Wo erhalte ich aktuelle Informationen zum Corona-Virus? Wo informiere ich mich über die Ausbreitung des Corona-Virus und mögliche Auswirkungen auf geplante Dienstreisen? Wie reagiere ich bei einem Verdachtsfall im Unternehmen oder bei infizierten Mitarbeitern? Was gilt für mein Unternehmen beziehungsweise für meine Betriebsstätte im betroffenen Ausland?

Kurzfristige Veranstaltung und ein Workshop

Zum Thema „Höhere Gewalt – Das Corona-Virus und seine Auswirkungen auf Lieferketten und Produktion im grenzüberschreitenden Handel“ bietet die IHK Siegen kurzfristig eine Veranstaltung am Donnerstag, 5. März, ab 17 Uhr im Bernhard-Weiss-Saal der IHK Siegen, Koblenzer Straße 121, in Siegen, an. Sie wendet sich an die Unternehmensvertreter, die im internationalen Geschäft tätig sind. Anmeldungen: im Internet über https://events.ihk-siegen.de/termine/497/. IHK-Ansprechpartner: Jens Brill, E-Mail jens.brill@siegen.ihk.de, Tel. 0271/3302-160.

Und der Workshop „Corona-Virus – wie kann die Personalabteilung unterstützen?“ im Rahmen des IHK-Forums Personal und HR findet am Mittwoch, 18. März, ab 17 Uhr ebenfalls im Bernhard-Weiss-Saal statt. Die Veranstaltung richtet sich besonders an Personalverantwortliche und Ausbildungsleiter. Anmeldungen: im Internet über http://events.ihk-siegen.de/termine/496/. IHK-Ansprechpartnerin: Sabine Bechheim, E-Mail sabine.bechheim@siegen.ihk.de, Tel. 0271 3302-305