Siegen-Wittgenstein: Keine Kundgebungen zum 1. Mai

Demo zum 1. Mai in Siegen: 2019 bekennen sich die Gewerkschafter zur EU und wünschen sich eine neue Dynamik. In diesem Jahr wird es keine Kundgebungen auf Straßen und Plätzen geben.

Siegen-Wittgenstein. „Auf unserer Website machen wir unter dem diesjährigen Motto nun in anderer Form auf den Tag der Arbeit aufmerksam“, so Gewerkschafter Weiskirch.

Zum ersten Mal wird es zum „Tag der Arbeit“ am 1. Mai auch in Siegen-Wittgenstein keine Demos und Kundgebungen auf Straßen und Plätzen geben. „Die Corona-Krise bestimmt bereits geraume Zeit in gravierender Weise unser Arbeitsleben und das gesellschaftliche Miteinander – oder besser formuliert – das gesellschaftliche ,Auseinander’. Der einzige Schutz besteht darin, möglichst wenig Kontakte mit anderen Menschen zu haben“, erklärt dazu Jürgen Weiskirch, Geschäftsführer des ver.di-Bezirks Südwestfalen, in einer Stellungnahme.

Der Alltag in der Krise

Darin heißt es ferner: „Viele können nicht zum Arbeitsplatz, die Kinder nicht in die Schulen und Kitas, alte Menschen und Pflegebedürftige können die Tagespflege nicht in Anspruch nehmen. Unsere sozialen Kontakte sind sehr eingeschränkt. Die Menschen sorgen sich um ihre Existenz.“ Zu den aktuellen Regierungsbeschlüssen mit leichten Lockerungen der Corona-Einschränkungen könne man sagen, dass „ein vorsichtiger Einstieg in den Ausstieg begonnen hat“, findet Weiskirch. „Es ist eine Arbeits- und Lebenssituation entstanden, wo die einen keine Arbeit haben – teils mit dramatischen Folgen – und andere im Dauereinsatz sind.“

Die Wertschätzung

Jürgen Weiskirch, Geschäftsführer des ver.di-Bezirks Südwestfalen: „Es ist eine Arbeits- und Lebenssituation entstanden, wo die einen keine Arbeit haben – teils mit dramatischen Folgen – und andere im Dauereinsatz sind.“ Foto: Rene Traut

Der Dank der Bevölkerung an die, die „den Laden am Laufen halten“, findet laut Weiskirch mittlerweile in vielfältiger Weise Ausdruck – eine Wertschätzung, die im herkömmlichen Arbeitsleben leider ausbleibe, sowohl von der Gesellschaft als auch von der Arbeitgeberseite und den politisch Verantwortlichen. „Im Arbeitsablauf der ver.di-Beschäftigten hat sich durch die intern getroffenen Maßnahmen einiges verändert“, stellt Weiskirch fest.

Die Arbeit bei Verdi

„Unsere Geschäftsstellen sind für den persönlichen Kontakt geschlossen“, erklärt Weiskirch. „Im Wechselmodus wird Arbeit im Homeoffice geleistet. Die telefonische Erreichbarkeit des ver.di-Bezirks Südwestfalen ist von montags bis freitags bis auf 18 Uhr ausgeweitet. Darüber hinaus fängt eine Hotline unter Tel. 0800/8373416 weitere Anfragen auf. Natürlich werden auch die postalisch oder per E-Mail eingehenden Anfragen und Mitteilungen bearbeitet.“

Die Kurzarbeiter

Mitglieder, die nun Kurzarbeitergeld (KuG) erhalten, können sich laut Weiskirch in diesem Fall an ihre Gewerkschaft wenden. „Die Auswirkungen werden wir so unbürokratisch wie möglich umsetzen und den ver.di-Mitgliedsbeitrag anpassen. Die Regelung gilt zunächst bis zum 30. Juni. Auf unserer Webseite suedwestfalen.verdi.de finden Beschäftigte Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um Corona.“

Die Alternative zur Mai-Demo

Die Verdi-Alternative zu den ausfallenden Mai-Demos: „Auf unserer Webseite machen wir unter dem diesjährigen Motto ,Solidarisch ist man nicht alleine!’ nun in anderer Form auf den Tag der Arbeit aufmerksam“, erklärt Weiskirch.