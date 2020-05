Signal der Hoffnung vom Bad Laaspher Feuerwehrturm

Ein „wahres Erlebnis, das wir alle vom Balkon aus genießen durften“ – so bedanken sich Bad Laaspher Bürger auf Facebook bei der Freiwilligen Feuerwehr der Lahnstadt, denn seit dem 29. März ertönt an jedem Sonntag um 18 Uhr vom Feuerwehrturm eine Trompetenmelodie.

Es war die Idee von Feuerwehrmann Volker Fischer, der etwas ähnliches im Internet gesehen hatte und dies auch in Bad Laasphe umsetzen wollte, teilt Pressesprecher Andreas Hinkelmann auf Anfrage mit. Standardmäßig ertönt seitdem also die „Ode an die Freude“ jeden Sonntag ab 18 Uhr vom Feuerwehrturm.

Die Idee basiert ursprünglich auf der aus Italien, als im März die Menschen von den Balkonen gemeinsam sangen. In der Folge fanden solche Aktionen auch in Deutschland – und in Wittgenstein – statt. In Bad Laasphe wird sie wöchentlich weitergeführt – und soll zunächst auch erstmal so weiter laufen.

Beliebtes Event geworden

„In der Regel spielt er alleine auf dem Feuerwehrturm und spielt die ‘Ode an die Freude’. Dieses Stück hat sich auch bei anderen Feuerwehren mittlerweile etabliert“, sagt Andreas Hinkelmann. Mittlerweile ist die Aktion zu einem beliebten Event geworden, zu dem sich die Bad Laaspher in der Nähe des Feuerwehrturms einfinden und auf die Melodie warten.

Ode an die Freude Ode an die Freude

Am vergangenen Sonntag – Muttertag – ließen sich die Feuerwehrleute dann aber ein kleines Extra einfallen: Mit Mitgliedern des Posaunenchors der evangelischen Kirchengemeinde (Jutta Marx,Alexander Bald, Peter Grebe und Frank Blöcher) spielte Volker Fischer gleich mehrere Lieder, neben „Ode an die Freude“ unter anderem auch „Kein schöner Land“, die Europahymne oder auch „Lobet den Herrn“.

Absolut „genial“ sei es, jeden Sonntag auf dem Feuerwehrturm zu stehen und für die Menschen Trompete zu spielen, sagt Volker Fischer: „Was man sich nicht vorstellen kann ist, dass die Akustik bei Windstille super ist“, erzählt er. „Es bringt richtig viel Spaß, ganz laut zu blasen. Außerdem hat man einen fantastischen Ausblick“, fügt Fischer hinzu. Dennoch sei er auch jedes Mal ein bisschen aufgeregt: „Man ist ja jedes Mal auch auf dem Präsentierteller.“

Musik in alle Richtungen

Damit möglichst viele Menschen etwas von der Musik haben, spielt er dann auch in mehrere Richtungen. „Bei Gegenwind kann es leider schon einmal passieren, dass jemand nichts hört.“

Volker Fischer Foto: Andreas Hinkelmann / WP

Es soll vor allem ein Signal des Zusammenhalts der Helfer sein, macht Fischer deutlich. „Es gab ja zu Beginn auch Videos in denen Zettel mit der Aufschrift ‘Wir sind für euch da. Bleibt für uns zuhause’ hochgehalten wurden. Damit wollen wir zeigen: ‘Wir achten auf euch’. Die Aktion soll aber auch ein verbindendes Element für die Bürger sein“, erklärt Fischer.

Und das ist es auch, wie der Applaus, der aus Gärten, Fenstern und von Balkonen nach seinem Auftritt zu ihm heraufschallt, beweist. „Die Aktion hat eine ganz schöne Signalwirkung“, so Volker Fischer über die sonntägliche Aktion.

Mitmachen ist erwünscht

So können die Menschen durchaus mitsingen oder selbst mit ihren Instrumenten von ihrem Garten/Balkon/Fenster aus einsteigen.

„Eine Kollegin von mir hat dann zum Beispiel ihr Fenster geöffnet und spielte auch mit – man kann es nur nicht immer hören. Viele trauen sich wahrscheinlich auch einfach nicht“, wägt Fischer ab, der ursprünglich

eigentlich nur einfache Klaviernoten für seine Tochter im Internet gesucht hatte. „Dabei stieß ich auf einen Artikel über einen Feuerwehrmann, der das Lied aus dem Feuerwehr-Korb spielte.“ Diese Idee trug er dann zum Zugführer, der die Aktion auf dem Bad Laaspher Feuerwehrturm erlaubte.