Stadt Bad Laasphe bittet um Rücksichtnahme beim Parken

Bad Laasphe Autofahrer werden gebeten, darauf zu achten, ihre Wagen so abzustellen, dass die Räumfahrzeuge nicht behindert werden.

Die Stadt Bad Laasphe bittet die Bevölkerung um Rücksichtnahme auf den Winterdienst. Der sorgt aktuell wieder dafür, dass die Straßen auch bei Schnee, Eis und Glätte befahrbar bleiben. Doch gerade in engen Passagen kann es immer wieder vorkommen, dass die Räumfahrzeuge durch am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge, die weit in den Straßenkörper hineinragen, Probleme mit der Durchfahrt haben.

+++ Verpassen Sie keine Nachricht mehr aus Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück. Melden Sie sich für den kostenlosen Newsletter aus Wittgenstein an. +++

Durchfahrtsbreite: mindestens 3,05 Meter

Dies hat zur Folge, dass die Straßen nicht optimal geräumt werden können. Die Räumfahrzeuge benötigen eine Durchfahrtsbreite von mindestens 3,05 Metern. Die Bürgerinnen und Bürger werden daher höflich gebeten darauf zu achten, ihre Wagen so abzustellen, dass die Räumfahrzeuge nicht behindert werden. Dies erleichtert die Arbeit des Winterdienstes und spart wertvolle Zeit. Die Stadt Bad Laasphe bedankt sich für die Mithilfe und das Verständnis.