Tödlicher Unfall: Autofahrer aus Hatzfeld übersieht Motorrad

Hatzfeld/Gießen. Der tödliche Unfall geschah am Donnerstagabend zwischen Caldern und Michelbach. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstagabend wurde ein 38-Jähriger Motorradfahrer aus Marburg bei einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw getötet. Unfallverursacher soll ein Mann aus Hatzfeld sein. Jetzt werden Zeugen des Unfalls gesucht.

Wie das Polizeipräsidium Mittelhessen mitteilt, ereignete sich das Unglück gegen 19.17 Uhr zwischen Caldern und Michelbach. Ein 36 Jahre alter Mann aus Hatzfeld befuhr mit seinem BMW X1 die Landstraße 3092 aus Richtung Caldern kommend in Richtung Marburg. In Höhe der Unfallstelle überholte er einen unbeteiligten in gleicher Richtung fahrenden Pkw und übersah dabei einen entgegenkommenden 38 Jahre alten Motorradfahrer aus Marburg.

Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitt. Der Pkw Fahrer wurde leicht verletzt. Die L3092 ist im Bereich der Unfallstelle derzeit voll gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Marburg ist eingeschaltet.

Zeugen des Unfalls, insbesondere der Fahrer des überholten Pkw werden dringend gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg (06421/4060) in Verbindung zu setzen.