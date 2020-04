Tractorpulling ab 2021 nicht mehr in Berghausen

Berghausen. Weil das Gelände in Berghausen ab 2021 nicht mehr zur Verfügung steht, musste ein neues her. Das Tractorpullling 2020 hängt am seidenen Faden.

Nicht nur Corona hat in der letzten Zeit für Verunsicherung bei den Verantwortlichen des Tractorpullings Berghausen verursacht. Auch ohne die Pandemie wäre das Jahr 2020 aufreibend gewesen, denn: Das Gelände in Berghausen kann ab 2021 nicht mehr genutzt werden, ein neues muss her.

Die Suche nach einem neuen Gelände für das Tractorpulling stellte sich jedoch als schwierig dar, gibt Vorsitzender Bernd Oesterhoff zu verstehen. „Das Gelände muss die entsprechende Größe haben und eben sein“, erklärt er.

Passendes Gelände in Schameder gefunden

Das Gelände des Flugsportvereins in Schameder entsprach diesen Vorstellungen – nach einem Gespräch mit Vorstandsmitglied Karl Friedrich Radenbach war klar: Der Flugsportverein steht dieser Idee offen und positiv gegenüber. „Wir haben dann ein Konzept aufgestellt, wie wir uns die Infrastruktur für das Tractorpulling vorstellen“, berichtet Oesterhoff. Der Flugsportverein stimmte schließlich zu.

Doch: Die Infrastruktur auf dem Gelände ist nicht die, die für das Tractorpulling benötigt wird: Frischwasser sowie Abwasser und Strom müssen dafür neu gelegt werden und die Strecke muss komplett neu aufgebaut werden. „Für die Strecke holen wir Boden aus Holland“, erklärt Oesterhoff. Und das nicht gerade wenig: knapp 1000 Tonnen sollen nach Schameder transportiert werden. Während der Boden selbst nicht teuer sei, müsse jedoch viel Geld für den Transport bezahlt werden.

Vorsitzender rechnet mit hohen Kosten

Allein für die Bahn rechnet Oesterhoff daher mit Kosten zwischen 10.000 und 20.000 Euro – für den Tractorpulling-Verein nicht allein zu stemmen, trotz gutem Wirtschaftens in den vergangenen Jahren. Um die neue Strecke in Schameder finanzieren zu können, hofft der Verein daher auf Spenden – klassisch per Überweisung als auch per PayPal können Unterstützer eine frei wählbare Summe spenden.

Wittgenstein Spenden helfen beim Aufbau der Strecke Wer den Tractorpulling-Verein beim Aufbau der Strecke unterstützen will, kann dies mit einer Spende in frei wählbarer Höhe tun. Tractorpulling Berghausen e.V.; Sparkasse Wittgenstein; IBAN: DE17460534800006167498; BIC: WELADED1BEB. Spenden sind auch per PayPal möglich: https://paypal.me/pools/c/8omrxYWU7H

Und wenn das nicht schon alles wäre, um das sich der Verein in diesem Jahr kümmern muss, kommt auch noch die Corona-Krise hinzu, die das Event Mitte August bedroht. „Noch haben wir nicht abgesagt“, betont Oesterhoff. Dazu stehe der Verein in Kontakt mit dem Ordnungsamt, denn die Frage lautet: Was wird als Großveranstaltung gewertet? „7500 Leute gleichzeitig werden wir sowieso nicht gleichzeitig auf dem Gelände haben“, betont Oesterhoff.

Strategisches Planen kann Anzahl der Menschen verringern

Auch gebe es die Möglichkeit, durch strategisches Planen der einzelnen Aktionen dafür zu sorgen, dass weniger Menschen auf dem Platz sind. „Letztendlich liegt es aber daran, was die Regierung vorgibt und

was das Ordnungsamt entscheidet“, macht Oesterhoff klar. Sowieso sei die Veranstaltung in diesem Jahr abgespeckt, da die Gäste aus dem Ausland gar nicht kommen könnten.

Wenn es nicht abgesagt wird, findet das Tractorpulling in Berghausen am 15. und 16. August statt. Eintritt für Erwachsene: Samstag 15 Euro, Sonntag 20 Euro, Wochenendticket inkl. 2 Wertchips 35 Euro.