Vermehrt Störfälle in Erndtebrücker Kläranlage

Wittgenstein. In der Corona-Krise gibt es kaum noch Toilettenpapier, Menschen behelfen sich mit Alternativen. Das kann in der Kanalisation zu Problemen führen.

Der Toilettenpapiermangel, der nicht nur Deutschland derzeit heimsucht, hat nicht nur verzweifelte Bürger zur Folge. Auch die Kanalisationssysteme der Städte und Gemeinden leiden darunter – nämlich dann, wenn die Menschen als Ersatz für das für die Kanalisation konzipierte Toilettenpapier ungeeignete Materialien verwenden. Unsere Zeitung hat bei den Wittgensteiner Kommunen nachgefragt, ob es daher in den heimischen Kanalisationssystemen bereits zu Problemen kam.

Erndtebrück

Auf der Kläranlage Erndtebrück traten in den vergangenen Wochen vermehrt Störfälle an verschiedenen Anlagenteilen wie z.B. der Rechenanlage und diversen Pumpen über den gesamten Tagesverlauf auf, die in aufwendiger Handarbeit beseitigt werden müssen, teilt die Pressestelle der Erndtebrücker Verwaltung mit.

Der Grund sei ausnahmslos die Entfernung von Fliestüchern gewesen, die im Haushalt als

Einmalreinigungstücher oder zur Desinfektion verwendet werden und „bedauerlicherweise nicht über den Restmüll, sondern über die Kanalisation entsorgt wurden“, heißt es aus der Verwaltung.

Jedoch seien nach einem Appell der Gemeindeverwaltung, die genannten Materialien über dem Restmüll zu entsorgen, seitdem keine weiteren Störungen mehr auf. Die Gemeinde Erndtebrück dankt den Bürgern für ihre Unterstützung. Nun könne weiterhin ein störungsfreier Betrieb der Abwasserentsorgung erfolgen.

Bad Berleburg

In Bad Berleburg gibt es laut Achim Vorbau, dem Betriebsleiter der Bad Berleburger Stadtwerke zurzeit

keine Probleme mit Toilettenpapier-Ersatz. Generell gelte aber: Andere Materialien als Toilettenpapier, insbesondere Feuchttücher, gehören grundsätzlich nicht in die Kanalisation.

Bad Laasphe

Der Geschäftsführer des für Bad Laasphe zuständigen Abwasserverbandes Perfgebiet-Bad Laasphe Göran Müller teilt mit, dass dieses Problem noch nicht aufgetreten ist. Bislang habe der Abwasserverband keinerlei Auswirkungen des Coronavirus festgestellt.

„Nichtsdestotrotz aber nochmal der generelle Hinweis, dass das Entsorgen von Feucht-, Textil- oder Vliestüchern oder anderen Materialien als Toilettenpapier über das WC natürlich schlecht für die Kanalisation ist und bekanntermaßen zu großen Problemen führen kann. Deshalb sollte dies unbedingt unterlassen bzw. vermieden werden“, macht Ann-Kathrin Müsse, Pressesprecherin der Bad Laaspher Stadtverwaltung deutlich.