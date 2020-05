Waldbrandgefahr: Wehr löscht vorsorglich Feuer in Garten

Bad Berleburg. Ein Feuer in einem Privatgarten musste die Bad Berleburger Feuerwehr am frühen Freitagabend löschen, um einen möglichen Waldbrand zu verhindern. In dem Garten an der Emil-Wolff-Straße brannte Grünzeug – aufgrund der Witterung stufte die Feuerwehr diesen Fall aber gleich höher ein und rückte mit 12 Einsatzkräften an.

Derzeit untersucht die Polizei noch den Fall. Erst vor kurzem haben in Bad Berleburg etwa 20.000 Quadratmeter einer nach einem Windbruch gerodeten Fläche am Stöppel gebrannt. Holzreste, Ginsterbüsche und Naturverjüngung wurden so zerstört.

Wegen der anhaltenden Trockenheit – trotz der Regenphase – bleibt die Feuerwehr in Alarmbereitschaft und pocht auf die Einhaltung der Regeln in der Natur: Keine Zigaretten im Wald oder auf der Flur, zudem sollte nicht mit dem Auto durch den Wald gefahren werden – und auch abstellen sollte man das Fahrzeug dort nicht.