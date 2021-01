Westnetz investiert Millionen in Bad Laasphe

Bad Laasphe Am Freitag wurde ein 90-Tonnen schwerer neuer Transformator angeliefert. Millimeterarbeit für Fachleute in der Lindenstraße

Es ist Millimeterarbeit. Gut acht Stunden dauert es, den neuen Transformator an seinen Platz im Umspannwerk in der Bad Laaspher Lindenstraße zu hieven - ohne Kran und zum Teil in Handarbeit.

Einbau bei laufendem Betrieb

Am Freitagmorgen ist es soweit. Henning Münker beobachtet die Arbeit des Spezialunternehmens. Für den hat er das Projekt geplant. 3,1 Millionen investiert das Unternehmen baulich in den Standort und 500.000 Euro kommen für den neuen Siemens-Trafo hinzu. Das Besondere dabei: „Wir machen das im laufenden Betrieb", erklärt Münker. „Ein Einbau in einem neuen Umspannwerk auf der grünen Wiese wäre wesentlich einfacher.“

90 Tonnen von Hand bewegen

Deswegen kann der 90-Tonnen-Transformator auch nicht mit einem Kran an seinen Platz gehoben werden. „Dafür bräuchten wir einen 500-Tonnen-Kran, den wir hier nicht aufstellen können“, erläutert Münker. Der Kranausleger käme zu nah an die 110.000 Volt-Überlandleitung. Im Betrieb ist das zu gefährlich.

Also kommt ein Spezialgefährt zum Einsatz. Ein ferngesteuerter, flacher Transportwagen übernimmt die Ladung und fährt sie an ihren künftigen Standort. Dazu wird der 90-Tonnen-Koloss hydraulisch angehoben und auf Eisenbahnschienen gesetzt. Von dort aus wird er per handgetriebener Züge seitlich auf den Transportwagen gezogen. „Das wird sicher so acht Stunden dauern“, vermutet Henning Münker. Die Mitarbeiter des Transportunternehmens arbeiten sich Millimeter für Millimeter vor.

Schwertransport fuhr drei Nächte durch

Gemessen an der Entfernung etwas schneller ging der Transport aus dem Siemens-Werk bei Dresden nach Wittgenstein. Drei Nächte war der insgesamt 150 Tonnen schwere Spezialtransport unterwegs. Das 33 Meter lange Gefährt wird von einer 630-PS-Zugmaschine bewegt. Wegen des Gewichts und der Länge konnte das Gespann nur nachts fahren und musste von Begleitfahrzeugen über Hamm in Westfalen auf die A46 und weiter auf die Bundesstraße 480, durch Winterberg und Bad Berleburg auf die B62 nach Bad Laasphe geleitet werden.

Stromversorgung auf neue Beine stellen

Hintergrund der Maßnahme ist die komplette Erneuerung der Umspannanlage Laasphe mit Errichtung eines neuen Schalthauses, berichtet Pressesprecher Christoph Brombach. Das alte Schalthaus wird demnächst abgerissen und ein neues gebaut. Der neue Trafo sorge dafür, dass die ankommende Hochspannung von 110.000 Volt in einem Schritt sowohl auf 30.000 Volt als auch auf 10.000 Volt heruntertransformiert wird. „Die Stromversorgung für Bad Laasphe und die Region wird so auf neue und sichere Beine gestellt", so Brombach. Aber auch regenerativ erzeugter Strom aus dem Windpark Bad Laasphe der Wittgenstein New Energy könne darüber ins Netz eingespeist werden.