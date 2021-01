Wingeshausen: Mädchen schwer verletzt

Der Löschzug 6 Aue-Wingeshausen unterstützt den Rettungsdienst bei der schwierigen Bergung eines jungen Unfallopfers in Wingeshausen. Das Mädchen muss nach einem Schlittensturz in eine Klinik geflogen werden.

Wingeshausen Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber war auf der Ski- und Rodelpiste im Christseifen im Einsatz.

Am Sonntag Nachmittag wurde der Löschzug Aue-Wingeshausen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Berleburg zur Unterstützung des DRK-Rettungsdienstes in das Skigebiet im Christseifen in Wingeshausen alarmiert.

Eine junges Mädchen aus Wingeshausen war mit seinem Schlitten auf der Piste verunglückt und hatte sich dabei verletzt. Die Feuerwehrleute unterstützten die Sanitäter bei der Bergung des Mädchens und transportierten sie mit einer Schleifkorbtrage zum Rettungswagen, in dem sie Erstversorgt wurde.

Die Verletzungen stellten sich als so schwer heraus, dass sie anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Siegener Klinik geflogen wurde.