Wittgenstein: Bahn muss schneller und attraktiver werden

Wittgenstein. Im Nahverkehr spielt die Bahn eine wichtige Rolle: Der Schlüssel liegt in der Beseitigung zahlreicher Bahnübergänge.

Neben den Busverbindungen stehen auch die Bahnverbindungen im Fokus.

Auf der Trasse der Oberen Lahntalbahn sollen durch die Deutsche Bahn und das Land in den nächsten Jahren rund 11 Millionen Euro investiert werden. Das Geld wird in die Hand genommen, um den Taktverkehr zwischen Erndtebrück und Bad Laasphe schneller und sicherer zu machen. Die Baumaßnahme ist auch Teil der Idee, die Direktverbindung Siegen-Marburg wieder attraktiver zu machen. Ziel des Zweckverbands Nahverkehr West­falen-Lippe (NWL) ist es laut Bahn, die Verbindung Marburg – Bad Laasphe – Erndtebrück – Siegen für die Fahrgäste stündlich umsteigefrei anzubieten, hieß es bereits im Dezember 2019 in dieser Zeitung.

Offen bleibt allerdings die Frage, wie viel Geld für die Rothaarbahn zwischen Siegen und Erndtebrück und weiter nach Bad Berleburg investiert werden müsste, damit die Zugverbindung schneller und attraktiver wird.

Der Schlüssel dazu liegt in der Beseitigung zahlreicher Bahnübergänge. Im Zuge des Ausbaus der Bundesstraße 62 von Lützel Richtung Erndtebrück im Rahmen der Route 57 sollen der Bahnübergang Altenteich und der Bahnübergang Grünewald erneuert werden. Beide sind aktuell beschrankt, aber dennoch Unfallschwerpunkte.

Warten auf den Baubeginn

Auf Anfrage erläutert der Pressesprecher des NWL, Uli Beele, dass zu den beiden Übergangsneubauten aktuell Gespräche mit dem Eigentümer – und Bauherren – DB Netz laufen. „Stand heute gibt es noch keine kommunizierbaren Ergebnisse“, sagt Beele. Befragt haben wir Beele auch zum Hupen der Züge an den vielen Kreuzungspunkten, das von einigen Anwohnern als sehr störend empfunden wird. Seine Antwort: „Das Hupen der Fahrzeuge vor dem Passieren der Bahnübergänge ist aus Sicherheitsgründen unabdingbar und eine seit Jahrzehnten geübte Praxis. Durch eine Taktverdichtung kommt es natürlich auch zu einer häufigeren Einsatz. Langfristig kann nur der Aus- oder Rückbau der Bahnübergänge Veränderung bringen.“