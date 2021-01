Wittgenstein: Besonderes Jubiläum für CVJM-Kreisverbände

Biedenkopf/Wittgenstein 100 Jahre Kreisverbindung Biedenkopf-Wittgenstein: Verschiedene Online-Veranstaltungen sind geplant.

Ein ganz besonderes Jubiläumsjahr ist für die CVJM-Kreisverbände Biedenkopf und Wittgenstein gestartet. Ende des vergangenen Jahres wurden in einem ersten Online-Treffen schon verschiedene Ideen in den Bereichen Jungschar, Junge Erwachsene, Musik, Sport und verschiedene Touren angedacht. Diese Vorschläge wurden am vergangenen Mittwoch in einem zweiten Treffen mit rund 25 Teilnehmern verfeinert und erweitert.

„Wir haben auf diesem Wege schon so manch interessante Idee aus den verschiedenen Bereichen sowie von vielen unterschiedlichen Menschen aus den Orten im Wittgensteiner Land und im Hinterland erhalten und diese nun gemeinsam weiter entwickelt“, so Dorothea Messerschmidt, erste Vorsitzende im CVJM-Kreisverband Wittgenstein. „Auch wenn Vieles noch unklar ist, wollen wir doch mit digitalen Angeboten in dieses besondere Jahr starten“ ergänzt Steffen Boss, Vorsitzender im Kreisverband Biedenkopf. Schon in den kommenden Wochen soll auch ein Bibel-Livestream für Interessierte starten.

Zudem laden beide CVJM zur traditionellen Mitarbeitertagung der Hinterländer ein, die in diesem Jahr online stattfinden und auch für Interessierte aus dem Nachbarkreis offen sein wird. Am kommenden Samstag, 23. Januar, um 14.30 Uhr geht es gemeinsam mit CVJM-Bundessekretär Denis Werth um das Thema „Adler sollen fliegen – gemeinsam abheben mit und nach Corona!“ Die Zugangsdaten stehen eine viertel Stunde vor Beginn auf der Homepage www.cvjm-kreisverbindung.de zur Verfügung oder werden vorab nach einer E-Mail an 2021@cvjm-kreisverbindung.de zugesandt.

Für Fragen stehen Steffen Boss unter der Rufnummer 06465 911265 oder Dorothea Messerschmidt unter 02751 1229579 zur Verfügung.

Hintergrund

Im Jahre 1921 lösten sich mehrere CVJM (Christliche Vereine Junger Menschen), vor allem aus dem Breidenbacher Grund, Wallau, aber auch aus Dautphetal, Eisenhausen und Bottenhorn vom damaligen CVJM-Kreisverband Herborn und bildeten gemeinsam mit Ortsvereinen aus Laasphe, Hesselbach und Feudingen die neue CVJM-Kreisverbindung Biedenkopf-Wittgenstein. Bereits zwölf Jahre später waren so viele CVJM-Ortsvereine in der Region entstanden, dass sich nun zwei selbständige CVJM-Kreisverbände Biedenkopf und Wittgenstein bildeten. Trotzdem blieb man über die Jahrzehnte geschwisterlich miteinander verbunden. Das historische Jubiläum wollen die beiden Kreisverbände nutzen, um gemeinsame Veranstaltungen zu gestalten und sich auch im Laufe des Jahres physisch näher zu kommen.

Informationen zu den Veranstaltungen und den sonstigen Angeboten der beiden Kreisverbänden gibt es auch unter der Homepage: www.cvjm-kreisverbindung.de.