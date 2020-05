Wittgenstein: Das Überraschungsei ist geknackt

Das hat es in der langen Geschichte unserer Rätsel und Gewinnspiele auch noch nicht gegeben: Wegen des Coronavirus müssen die Heimatzeitung und die Sparkasse Wittgenstein mit einer liebgewonnenen Tradition brechen – und können die Gewinner des Frühlingsrätsels nicht zu einer spannenden finalen Ziehung einladen.

Deshalb haben sich der Vorstand der Sparkasse Wittgenstein, Axel Theuer und Andreas Droese, mit Redaktionsleiter Lars-Peter Dickel im Sitzungszimmer der Sparkasse Wittgenstein getroffen und aus allen Einsendungen die zehn Gewinner des Wittgensteiner Überraschungseis gezogen - natürlich mit gebührendem Abstand und Gesichtsmasken.

Das Rätsel

180 Einsendungen mit der richtigen Lösung haben wir gezählt. Festzuhalten bleibt, dass die elf Fragen offenbar doch nicht ganz so schnell zur Lösung geführt haben, denn die ersten richtigen Einsendungen kamen erst mit dem vorletzten Tag.

Nur wer sich im Tagesgeschehen Wittgensteins auskennt, konnte die elf Fragen richtig beantworten.

Außerdem hilft natürlich immer ausgiebiges Zeitunglesen, um auf dem neuesten Stand zu sein.

Spezialkenntnisse in Sachen Bier waren auch nötig. So sollten die Wittgensteiner natürlich wissen, welche Sorten im Mai Konjunktur haben und dass die Brauerei Bosch in der 13. Generation in Familienhand ist.

Chronisten der Heimatgeschichte waren an den Rätselfragen ebenso beteiligt. So ging es unter anderem um das Jahr 1817, in dem der Kreis Wittgenstein erstmalig auf der preußischen Landkarte erschien.

In Coronazeiten ist alles anders: Der Vorstand der Sparkasse Wittgenstein ziehen mit Redaktionsleiter die Gewinner. Foto: Holger Saßmannshausen / WP

Höhendörfer waren natürlich ein Thema: So gehört eben Altastenberg nicht zu den früheren Wittgensteiner Siedlungen, die heute Ortsteile von Winterberg sind.

Ein wichtiger Aspekt des Rätsels sind auch immer Fragen von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad.

Recht schwer ist sicherlich die Frage nach dem Geburtsort des Weihbischofs gewesen, der Luther in Erfurt zum Priester weihte. Laasphe war richtig.

Elf war dann die richtige Lösung für die Frage rund um den Waldskulpturenweg, den nicht weniger als elf Skulpturen zieren.

Immer wieder aufs Neue denkt sich das Team der Redaktion Rätselfragen aus und macht sich dafür auf die Suche nach Themen und Fakten.

Ein solcher Fakt ist, dass die Ortschaften Hesselbach, Arfeld, und Raumland zu den drei ältesten in Wittgenstein gehören. Und als Gemeinsamkeit ihre Ersterwähnung im 9. Jahrhundert haben.



Naschereien – so lautet am Ende das Lösungswort. Es musste aus elf Buchstaben bestehen und viele andere Begriffe rund um Ostern hatten wir bereits. Immerhin steckte ein „EI“ im Lösungswort.





Anders als in den zurückliegenden Jahren wurden nicht vorab zehn Teilnehmer für eine öffentliche Finalziehung ausgelost, sondern alle Postkarten, E-Mails und Online-Teilnehmer in einen großen Korb geworfen, kräftig durchgemischt und dann unter Einhaltung der Abstandsregelungen abwechselnd gezogen.

Die Gewinner

50 Euro gehen an: Jutta Weitz (Erndtebrück), Friedhelm Imhof (Stünzel), Sonja Dengler (Raumland), Luise Wickekhöfer (Banfe) und Heidrun Tatschner ( Arfeld). In Absprache mit der Sparkasse Wittgenstein können die Gewinner das Geld in ihrer Sparkassenfiliale abholen.

5 Genusspakete der Westfalenpost kommen in den nächsten Tagen per Post zu: Angela Kuhli (Feudingen), Elisabeth Lettermann (Arfeld), Martin Dreier (Wingeshausen), Bernd Föllmer (Womelsdorf) und Friedhelm Weiß (Zinse).