Wittgenstein: Digitale Wandernadel auch für den Rothaarsteig

Wittgenstein. Explorer, Adventurer oder Hero werden: Deutsche Spitzenwege samt Rothaarsteig bieten statt Sammelbuch eine neue App für zeitgemäßes Wandern an.

Wiesen und Wälder durchqueren, Berge erklimmen und die landschaftlich schönsten Aussichtspunkte besuchen: Ambitionierte Wanderer erleben auf den „Top Trails of Germany“, den 14 deutschen Spitzenwanderwegenhttps://www.top-trails-of-germany.de/magazin/werde-explorer-adventurer-oder-hero/, nicht nur die abwechslungsreichsten Etappen, sie können ab sofort auch Punkte sammeln und sich eine der begehrten Wandernadeln sichern – ganz ohne Sammelbuch oder Stempelkarte, sondern zeitgemäß digital. Einfach kostenlos die App „SummitLynx“ herunterladen, anmelden und starten. Auch der Rothaarsteig durch Wittgenstein zählt zu den Top Trails.

Der zusätzliche Ansporn

Insgesamt rund 154 Kilometer, acht attraktive Etappen und die schönsten Flecken der Region locken auf den „Weg der Sinne“. Und die digitale Wandernadel ist nun ein zusätzlicher Ansporn, den Rothaarsteig zu entdecken. „Mit dieser Wandernadel zeigen wir einmal mehr, dass die Top Trails in Deutschland und somit der Rothaarsteig zeitgemäßes Wandern bieten“, wirbt Katharina Schwake-Drucks fürs Mitmachen. Sie ist verantwortlich für das Rothaarsteig-Marketing.

Die Etappen richtig tracken

Und so einfach geht’s: Mit dem angelegten Profil in der neuen App können die Wandernadeln im Tourenbuch digital und ohne großen Aufwand gesammelt werden. Pro Etappe sind zwischen drei bis fünf Nadeln zu tracken, so dass am Ende der Wanderung der Nachweis gegeben ist, dass die gesamte Etappe gewandert wurde.

Kontakt und mehr Mehr zu den Spitzen-Wanderwegen und den Highlights im Internet: www.toptrails.de Alle Informationen und jede Menge Service bietet zudem die Website des Rothaarsteigvereins unter www.rothaarsteig.de Service-Rufnummer: 02974/4994163. Zurzeit ist die Hotline montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr erreichbar. E-Mail: info@rothaarsteig.de

Auf diese Weise wird nach und nach Etappe für Etappe gesammelt, um zu einem Explorer, Adventurer oder gar Hero zu werden. Wichtig ist, das GPS auf dem Smartphone einzuschalten, Internet ist dagegen nicht erforderlich. Wenn der jeweilige Kontrollpunkt der Etappe erreicht ist, muss die App gestartet werden. So registriert das System, dass der Wanderer den Kontrollpunkt passiert hat.

Die digitale Urkunde

Wer von drei Top Trails jeweils zwei Etappen gewandert ist, erreicht die Stufe „Explorer“ und bekommt eine digitale Urkunde. Wer von sechs der Fernwanderwege je zwei Etappen schafft, wird zum „Adventurer“ und erhält einen Rabatt-Gutschein für Schuhe von Lowa. Besonders ehrgeizige Wanderer können den Status „Hero“ erreichen, indem sie an zehn Steigen jeweils zwei Etappen wandern. Als Belohnung lockt ein individuell nummeriertes Buff-Unikat, eines der limitierten Top Trail-Tücher für Kopf und Hals.

Die 14 Top-Trails im Überblick

Zu den Top Trails gehören: Altmühltal-Panoramaweg, Eifelsteig, Goldsteig, Harzer-Hexen-Stieg, Hermannshöhen, Rheinsteig, Rothaarsteig, WesterwaldSteig, Westweg-Schwarzwald, KammwegErzgebirge-Vogtland, Schluchtensteig-Schwarzwald, Albsteig, Heidschnuckenweg und WeserberglandWeg.

Detaillierte Informationen zum neuen Angebot gibt es im Webportal https://www.top-trails-of-germany.de/magazin/werde-explorer-adventurer-oder-hero/ .