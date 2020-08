Wittgenstein: Neue Mitstreiter fürs Ehrenamt finden

Ehrenamtliche können sich und ihre Organisationen und Aktivitäten auf einer Messe präsentieren. Jetzt startet die Anmeldung dafür.

Siegen-Wittgenstein. „Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht?!“ – unter diesem Leitgedanken werden der Bezirksverband der Siegerländer Frauenhilfen und die Kreisverwaltung die „1. Siegen-Wittgensteiner Ehrenamtsmesse“ organisieren. Diese soll direkt nach Ostern, am Samstag, 10. April 2021, in und um das Kreishaus stattfinden.

„Bei uns in Siegen-Wittgenstein gibt es viele wundervolle Aktivitäten und Projekte, die vom ehrenamtlichen Engagement getragen werden. All diesen Vereinen und Initiativen wollen wir die Möglichkeit geben, sich im Rahmen der Ehrenamtsmesse zu präsentieren, um so neue Mitstreiter für ihre Aktivitäten zu finden“, erläutert Landrat Andreas Müller die Idee der Messe.

Freie Zeit sinnvoll nutzen

Für Erika Denker, Vorsitzende des Bezirksverbandes der Siegerländer Frauenhilfen, ist ein weiterer Aspekt wichtig: „Viele Menschen haben Zeit zur Verfügung, die sie sinnvoll nutzen wollen -- mit der Messe wollen wir ihnen die Möglichkeit geben, sich darüber zu informieren, welche ehrenamtlichen Aktivitäten in Siegen-Wittgenstein angeboten werden.“ Auch die vielen Projekte der Siegerländer Frauenhilfen leben vom ehrenamtlichen Engagement.

„Und weil nicht nur wir, sondern auch alle anderen Vereine und Initiativen immer wieder auf neue Mitstreiter angewiesen sind, haben wir die Idee der Ehrenamtsmesse entwickelt“, sagt Heike Henrichs-Neuser, Geschäftsleiterin des Bezirksverbands der Siegerländer Frauenhilfen: „Damit möchten wir auch die Vielfalt des Ehrenamtes sichtbar machen und die zahlreichen unterschiedlichen Themenfelder, in denen man sich in Siegen-Wittgenstein engagieren kann.“

Niedrige Hürden für Teilnahme

Bei Landrat Andreas Müller stießen die Frauen mit ihrer Idee auf offene Ohren: „Als die Siegerländer Frauenhilfen auf uns zugekommen sind, war ich sofort von der Idee begeistert, diese Messe gemeinsam zu organisieren“, so Müller.

Die Hürden für eine Teilnahme an der Messe halten die Organisatoren niedrig: Jeder, der in irgendeiner Form ehrenamtlich aktiv ist und Mitstreiter sucht, soll die Möglichkeit haben, sich vorzustellen und mit Interessierten ins Gespräch zu kommen.

Darüber hinaus sind im Rahmen der Messe Kurzvorträge zu wichtigen Themen für ehrenamtliche Engagierte geplant. Und es wird für interessierte Vereine und Initiativen die Möglichkeit geben, auf einer Aktionsfläche Vorführungen zu machen.

Der Bezirksverband der Siegerländer Frauenhilfen und die Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein bitten bereits jetzt alle interessierten Vereine und Initiativen darum, eine Mail zu senden, wenn sie sich oder ein spezielles Angebot im Rahmen der „1. Siegen-Wittgensteiner Ehrenamtsmesse“ vorstellen wollen, um neue Mitstreiter zu finden. „Es handelt sich zum jetzigen Zeitpunkt lediglich um eine Interessensbekundung, keine verbindliche Anmeldung“, betont der Landrat.

Es werden alle Interessierten gebeten, bis zum Jahresende einen kurzen Hinweis per Mail an die Kreisverwaltung zu senden, E-Mail: ehrenamt@siegen-wittgenstein.de.