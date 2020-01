Wittgenstein: Polizei warnt vor Betrug mit Gewinnversprechen

Siegen-Wittgenstein. Seit vergangener Woche gehen vermehrt Anrufe bei Bürgern der Stadt Siegen und in der Gemeinde Wilnsdorf ein, haben die Ermittler festgestellt.

„Sie haben gewonnen! Herzlichen Glückwunsch!“ Wer freut sich denn nicht, das zu hören. Wer aber eine solche Nachricht bekommt – per Telefon, E-Mail oder Post – sollte vorsichtig sein. Denn dabei kann es sich um eine Betrugsmasche mit Gewinnversprechen handeln. Seit letzter Woche gehen vermehrt Anrufe bei Bürgern der Stadt Siegen und in der Gemeinde Wilnsdorf ein.

Täter missbrauchen anonyme Internet-Bezahlsysteme

In allen Fällen handelte es sich nach Angaben der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein um Betrugsversuche durch Gewinnversprechen. Die Täter versuchten anonyme Internet-Bezahlsysteme wie zum Beispiel „Ukash“, „Google Pay Cards“ oder „Playstation Cards“ zu nutzen.

Hier einige Tipps der Polizei, wie Sie sich schützen:

Seien Sie vorsichtig bei Gewinnversprechen, insbesondere dann, wenn die Übergabe an Bedingungen geknüpft ist.

Nehmen Sie nur Gewinne an, wenn Sie auch bewusst an einem Gewinnspiel - und zwar bei einem seriösen Unternehmen - teilgenommen haben. Ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals an eine Bedingung knüpfen, zum Beispiel das Zahlen einer Gebühr.

Notieren Sie sich die auf dem Display angezeigte Rufnummer.

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn abzufordern, d.h. keine Gebühren zahlen oder kostenpflichtige Hotlines anrufen.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

