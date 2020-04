Wittgenstein profitiert vom NRW-Dorferneuerungsprogramm

Das Dorferneuerungsprogramm des Landes NRW für 2020 steht. Die zuständige Landesministerin Ina Scharrenbach rechnet vor: „In diesem Jahr 2020 können wir rund 24,8 Millionen Euro für 270 Ihrer Ideen in 133 Dörfern, Gemeinden und Städten bewilligen. Das sind 270 Ideen für zukunftsfähige Orte und Ortsteile bis zu 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Nordrhein-Westfalen.“



Bad Laasphe

59.000 Euro gehen nach Bad Laasphe - genauer gesagt nach Puderbach: Damit wird der barrierefreie Um- und Anbau einer dorfgemäßen Gemeinschaftseinrichtung zu fördern.

Erndtebrück

326.000 Euro werden in Erndtebrück eingesetzt. 213.000 fließen in die Errichtung des mulitfunktionalen Dorfplatzes in Birkelbach. Weitere 139.000 Euro fließen für die Sanierung von Dach und Fenstern des alten Rathauses Erndtebrück, das als ortsbildprägendes Gebäude heute das Heimatmuseum beherbergt.



Bad Berleburg

272.000 Euro werden in Bad Berleburg verwendet. 267.000 Euro fließen nach Diedenshausen. 210.000 sind für die Neugestaltung des Dorfplatzes gedacht. 57.000 sind für die „Energetische Sanierung einer dorfgemäßen Gemeinschaftseinrichtung als Beitrag zum Klimaschutz“ gedacht. Konkret fließt dieses Geld in die Festhalle auf der Steinert. Weitere 5000 Euro fließen nach Bad Berleburg, um private Initiativen bei der Fassadensanierung von ortsbildprägenden Gebäuden zu unterstützen.

In den Kreis Siegen-Wittgenstein fließen 1.489.000 Euro. Das entspricht fast einer Verdoppelung der Mittel aus dem Programm 2019 (831.000 Euro). Allein für Wittgenstein sind es 657.000 Euro.

Wichtig für alle Beteiligten ist auch, dass das Ministerium die ansonsten förderschädlichen vorzeitigen Maßnahmebeginn ausdrücklich auch mit Blick auf Corona - aufgehoben hat, um die ausführenden Unternehmen und das Handwerk zu unterstützen.

Die nächste Antragsfrist für das Programm „Dorferneuerung 2021“ endet am 30. September 2020. Das „Dorferneuerungsprogramm 2021“ wird im Frühjahr 2021 veröffentlicht.