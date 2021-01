Wittgenstein: PS-Sparer räumen 2020 kräftig ab

Wittgenstein Stolze Bilanz: Eine Gewinnsumme von mehr als 231.000 Euro floss im Jahr 2020 an Wittgensteiner Sparkassenkunden.

Kein Wunder, dass das PS-Sparen und Gewinnen bei der Sparkasse Wittgenstein immer beliebter wird, denn im vergangenen Jahr gingen wieder zahlreiche Hauptgewinne der Lotterie nach Wittgenstein. „Neben einem nagelneuen VW T-Cross und diversen Reise- und Einkaufsgutscheinen flossen alleine im Jahr 2020 sage und schreibe 231.518 Euro an Geldgewinnen an die fleißigen PS-Sparerinnen und Sparer unserer Sparkasse", so Pressesprecher Holger Saßmannshausen.

5000 Euro gehen nach Arfeld

Als glückliche Hauptgewinnerin der Dezember-Ziehung wurde jetzt die Arfelderin Christiane Rothschädl mit ihrem Mann Gerd von Kundenberater Matthias Dickel überrascht. Beim Besuch der Niederlassung Arfeld übermittelte er die frohe Botschaft ihres Gewinns in Höhe von 5000 Euro und überreichte symbolisch einen großen Deko-Scheck.

Sparen, gewinnen, Vereine unterstützen

Um gewinnen zu können benötigt man lediglich ein PS-Los, das es in allen Stellen der Sparkasse Wittgenstein zum Preis von 6 Euro zu kaufen gibt. Das Gute: Wer mitspielt, kann gar nicht verlieren. Denn 4,80 Euro wandern auf ein Sparkonto und lediglich 1,20 Euro beträgt der Einsatz bei der Auslosung. Also der Spareffekt kommt ebenfalls nicht zu kurz. Außerdem fließt ein Teil des Lotterieeinsatzes an gemeinnützige Einrichtungen im Altkreis Wittgenstein zurück. So ist es Ihnen möglich mit nur einem einzigen Los lukrative Geldpreise zu gewinnen, sich ganz nebenbei ein kleines finanzielles Puffer aufzubauen und noch etwas für den guten Zweck zu tun.

Infos in allen Stellen der Sparkasse Wittgenstein oder unter www.sparkasse-wittgenstein.de.