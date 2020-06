Wittgenstein: Senioren sind in Erndtebrück am zufriedensten

Wittgenstein. In Sachen Seniorenfreundlichkeit wurde Erndtebrück in Wittgenstein am besten beurteilt – Bad Laasphe ist erneut das deutliche Schlusslicht.

Nur Hagen kommt in Südwestfalen in Sachen Seniorenfreundlichkeit noch schlechter weg – mit einer 2,86 haben die Teilnehmer des Heimat-Checks Wittgenstein in dieser Kategorie bewertet. diese Note liegt jedoch knapp über der Gesamtnote – 2,99 – für den Altkreis. Weit abgeschlagenes Schlusslicht ist wieder Bad Laasphe. Erndtebrück liegt erneut in der Wertung vorn.

Bad Berleburg

Den Mittelweg in Wittgenstein beschreitet Bad Berleburg in der Bewertung mit einer 2,72 von 312 Teilnehmern des Heimat-Checks – das ist immerhin besser als der Gesamtdurchschnitt des Altkreises. „Da

ich im Seniorenheim arbeite, weiß ich, dass es hier einige tolle Freizeitangebote für die ältere Generation gibt, die auch gerne angenommen werden. Vor allem die Bad Berleburger Senioren-Begegnungsstätte leistet gute Arbeit“, weiß zum Beispiel Silke Rothenpieler aus Bad Berleburg.

Eine Teilnehmerin des Heimat-Checks hat hingegen folgenden Hinweis: „Ein günstiges Tagesticket wäre längst fällig, so wie in Marburg (wenigstens für Senioren, Auszubildende und Arbeitslose).“ Martina Trapp aus Bad Berleburg hält Bad Berleburg für seniorenfreundlich: „Im Großen und Ganzen finde ich es hier altersgerecht — man gibt sich auf jeden Fall Mühe. Trotzdem gibt es Potenzial nach Oben.“

Die Initiative „Wohnen und Leben im Alter“ des Kreises Siegen-Wittgenstein steht mit Experten für Fragen

zur Verfügung. Holger Homrighausen, der die Seniorenservicestelle der Stadt Bad Berleburg betreut hat zudem die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, dass sich die Menschen frühzeitig informieren und die Voraussetzungen für ein altersgerechtes Wohnen und Leben schaffen – seine Rentenberatung werde gut und oft genutzt.

Erndtebrück

Die Edergemeinde liegt erneut vor Bad Berleburg und Bad Laasphe – mit einer 2,64, die die Gemeinde von den 225 Teilnehmern bekommen hat, liegt Erndtebrück nicht nur über dem Wittgensteiner Schnitt,

sondern im Vergleich mit anderen Kommunen Südwestfalens noch im Mittelfeld. „Von dem, was ich bisher mitbekommen habe, sind die Senioren in Erndtebrück zufrieden“, berichtet Rabea Boos, die in ihrer Arbeit als Awo-Quartiersmanagerin viel mit Senioren arbeitet.

Kritikpunkte seien Dinge wie Barrierefreiheit: „Die Einstiegshilfe im Hallenbad war zum Beispiel mal Thema“, erinnert sie sich. Auch mehr seniorengerechte Wohnungen seien gefragt, aber: Mit dem neuen

Wohnhaus am Kreisel an der Siegener Straße und bald auch anstelle des ehemaligen Soldatenheims sollen eben solche Wohnungen entstehen.

„Ich lebe sehr gerne in Erndtebrück. Als Senior kann man hier wirklich gut leben. Dank Bürgerbus und dem Ortszentrum, in dem man alles nötige bekommen kann, fühle ich mich sehr wohl. Ich habe auch das Gefühl, dass sich die Gemeinde bemüht, etwas für die Älteren zu tun“, befindet Margit Koch aus Erndtebrück. Diesen Eindruck bestätigt auch Rabea Boos: „Insgesamt ist die Stimmung eher positiv.“

So sind auch die Angebote für Senioren vielfältig – Kirche sowie Awo und DRK sind hier zur Stelle. Bei

Info-Cafés erfahren Senioren zum Beispiel Wichtiges über Sicherheit im Straßenverkehr, Gesundheit, Bewegung und Ähnliches.

Bei einem von der Awo organisierten Ideenaustausch konnten Senioren vor einem Jahr ihre Wünsche für ein seniorenfreundliches Erndtebrück mitteilen: Dabei standen unter anderem Bürgerbus-Fahrten am Wochenende, mehr Ausflugsangebote oder auch regelmäßige Kinobesuche auf dem Wunschzettel. Eine

Anregung für Erndtebrück hat zudem noch Anette Scholz, die am Heimat-Check teilgenommen hat: „Für ältere Bürger wünsche ich mir eine Nachbarschaftshilfe, die es immer geben sollte und nicht nur während der Pandemie.“

Bad Laasphe

Bad Laasphe ist die Wittgensteiner Kommune, die den Wittgensteiner Schnitt in Sachen Seniorenfreundlichkeit nach unten zieht – die 3,22 ist ein deutliches Signal, das die 227 Teilnehmer des Heimat-Checks aus Bad Laasphe ihrer Kommune gegeben haben.

Jedoch gibt es auch in Bad Laasphe zahlreiche Angebote für Senioren: So bietet die Stadt Bad Laasphe wie

die anderen Kommunen auch eine Service-Stelle an, bei der sich Senioren in allen Lebenslagen Rat und Hilfe suchen können, ein Seniorenwegweise hat zudem alle nötigen Informationen ausführlich zusammengestellt. Begegnungsstätten und Treffpunkte in verschiedenen Ortsteilen bieten Möglichkeit zur Zusammenkunft, wie auch das Lahncafé und Begegnungsstätte der AWO Bad Laasphe mit dem Seniorentreff im Haus des Gastes. Ein Bürgerbus steht auch in Bad Laasphe zur Verfügung.

„Meine Mutter ist über 80 und fühlt sich eigentlich relativ wohl in Bad Laasphe. Es gibt aber Tage, an denen sie sich allein fühlt und sie gerne mehr mit Altersgenossen unternehmen würde. Ein paar mehr Angebote für Senioren wären nicht schlecht. Und die Barrierefreiheit könnte noch ausgebaut werden“, macht Kerstin Langenbach aus Bad Laasphe deutlich.